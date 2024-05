Dow Inc. hat kürzlich eine Erweiterung der Propylenglykol(PG)-Produktionskapazität in ihrer integrierten Herstellungsanlage in Map Ta Phut, Rayong, Thailand, bekannt gegeben. Die Kapazitätserhöhung um 80.000 Tonnen pro Jahr macht die Anlage mit einer Gesamtausstoßmenge von 250.000 Tonnen pro Jahr zur größten PG-Anlage im asiatisch-pazifischen Raum. Durch diese Erweiterung stärkt Dow seine Marktführerschaft in der Region und weltweit und optimiert gleichzeitig das aktuelle Anlageninfrastrukturportfolio. Das Unternehmen beabsichtigt, die PG-Anlage in Map Ta Phut bis Ende 2024 eine ISCC PLUS-Zertifizierung zu erlangen, was die Nachhaltigkeit der Produktion unterstreicht. Dow hat bereits in Nordamerika, Europa und Lateinamerika nachhaltigere PG-Lösungen auf den Markt gebracht.

Nachhaltigkeit in der Partnerschaft gestärkt

In einer Partnerschaft [...]

Hier weiterlesen