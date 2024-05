Rotenburg (Wümme) (ots) -In einer bemerkenswerten Anerkennung ihrer Kompetenz, Vielseitigkeit und Innovationskraft im Bereich "Finanzielle Freiheit" hat das Erfolg Magazin das Mentoren-Paar Fuat und Marta Akar jetzt als "Top Experten" ausgezeichnet. Damit sind sie die Ersten und Einzigen im deutschsprachigen Raum, die den begehrten Titel "Top Experten für Finanzielle Freiheit" in dieser Kategorie erhalten.Nach einer gründlichen Überprüfung durch die Redaktion des Magazins, die Profile von Marktteilnehmern regelmäßig sichtet und analysiert, fiel die Entscheidung einstimmig für die Akars aus - Experten für Mentoring, Coaching und Unternehmensberatung. Die Kriterien der Bewertung umfassen die fachliche Qualifikation, Veröffentlichungen, Kundenbewertungen und die Dauer ihrer Tätigkeit."Wir fühlen uns geehrt, als einzige 'Top Experten für Finanzielle Freiheit' ausgezeichnet zu werden. Dieser Titel bestärkt uns in unserer Mission, Wissen und Strategien zu teilen, die wirklich einen Unterschied im Leben unserer Klienten machen", sagt Fuat Akar. "Dabei ist Finanzielle Freiheit mehr als nur ein finanzielles Ziel. Es ist ein Lebensstil, der Strategien, Engagement, persönliches Wachstum, groß Denken und vor allem ein positives Mindset erfordert - alles Merkmale, die wir in unserem Mentoringprogramm weitergeben", betont Marta Akar.Die Akars treten mit diesem Titel einem exklusiven Kreis von Kompetenzträgern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bei, die in unterschiedlichen Branchen wie Finanzen, Fitness, Ernährung und Unternehmertum herausragende Leistungen erbracht haben. Diese Auszeichnung durch das Erfolg Magazin bestätigt nicht nur ihre Expertise, sondern stellt auch eine Plattform und Marke dar, um ihr Wissen und ihre Methoden einem noch breiteren Publikum zugänglich zu machen.Pressekontakt:FUAT & MARTA LTDwww.fuat-marta.deoffice@fuat-marta.deOriginal-Content von: Fuat & Marta LTD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174910/5783859