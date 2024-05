Frankfurt (www.fondscheck.de) - Neue Allzeithochs in DAX, Dow Jones und NASDAQ beleben den ETF-Handel, so die Deutsche Börse AG.Frank Mohr von der Société Générale melde eine gute Woche - mit einem klaren Kaufüberhang. Jan Duisberg von der ICF Bank berichte von "stabilen Umsätzen auf hohem Niveau". Der DAX habe vergangenen Mittwoch ein neues Rekordhoch markiert, der Dow Jones sei vergangenen Donnerstag erstmals über 40.000 Punkte geklettert, der NASDAQ 100 am gestrigen Montag auf ein neues Hoch. ...

