© Foto: Sakchai Lalit/AP/dpa



Der Verlust beim defizitären E-Autobauer aus China fällt niedriger aus als befürchtet. Die Aussicht auf steigende Auslieferungen im zweiten Quartal lässt die Aktie am Dienstag abheben.Der chinesische Elektrofahrzeughersteller Xpeng hat im ersten Quartal einen geringeren Verlust als erwartet gemeldet. Der harte Preiskampf in China setzt dem Autobauer weiter zu. Der bereinigte Nettoverlust lag bei 1,41 Milliarden Yuan (180 Millionen Euro) und damit unter den Analystenprognosen von 1,71 Milliarden Yuan. Die Umsätze stiegen um 62,3 Prozent auf 6,55 Milliarden Yuan, was ebenfalls die Erwartungen übertraf. Trotz der harten Wettbewerbssituation auf dem chinesischen Markt zeigt sich Xpeng …