FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für K+S von 13 auf 13,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Tristan Lamotte passte sein Bewertungsmodell in seiner am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung an die Resultate des ersten Quartals an. Er erhöhte seine Prognose für den diesjährigen operativen Gewinn (Ebitda) wegen höherer Preis- und Margenannahmen./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2024 / 08:10 / CEST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE000KSAG888