Nichts weniger als "eine neue Ära des Wachstums" prognostiziert AstraZeneca-CEO Pascal Soriot am Dienstag. Der Umsatz soll sich bis 2030 fast verdoppeln. Dazu beitragen sollen 20 weitere Medikamente, die der Pharma-Konzern in dieser Zeit auf den Markt bringen will. Keine Rolle mehr spielen, soll der Covid-Impfstoff. Auf 80 Millionen Dollar will der Konzern seine Umsätze bis 2030 in die Höhe schrauben. Ausgehend von den rund 45,81 Milliarden Dollar, die im letzten Jahr erzielt wurden, wäre das ein ...

