Die anhaltend hohen Niveaus an den Börsen locken weiter in Aktien-ETFs. Zudem ist das Interesse an Dividenden-Indexfonds hoch. Ebenfalls umsatzstark: Rohstoff-ETCs und Krypto-ETNs.21. Mai 2024. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Neue Allzeithochs im DAX, Dow Jones und Nasdaq beleben den ETF-Handel. Frank Mohr von der Société Générale meldet eine gute Woche - mit einem klaren Kaufüberhang. Jan Duisberg von der ICF Bank berichtet von "stabilen Umsätzen auf hohem Niveau". Der DAX hatte vergangenen Mittwoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...