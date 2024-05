Der große US-Einzelhändler (ca. 20.000 "Neighborhood General Stores") hat sich unter dem zurückgekehrten CEO Todd J. Vasos gut entwickelt. Sein erneutes Engagement sorgte für eine Erholung der Aktie um mehr als 40 % sowie zwischenzeitlich sogar eine Kursspitze bei 168 $. Nach der Zwischenkorrektur auf 135 $ geht es zurzeit wieder aufwärts, allerdings in erheblicher Schwankungsbreite.



Im frühen US-Handel belegte DOLLAR GENERAL heute mit bis zu + 5 % zeitweise den ersten Rang in der S&P 500-Tagestabelle. Es handelt sich um eine Spekulation auf den nächsten Zahlentermin am 30. Mai zum Auftaktquartal (bis 3. Mai) im Fiskaljahr 2025.



Für "DG" wird aktuell ein Börsenwert von 31,4 Mrd. $ angezeigt. Der Umsatz der letzten vier Quartale summiert sich auf ca. 38,7 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 4,3 %. Ein Forward-KGV von 19,6 bei 104 % Verschuldungsquote (Schulden zu EK) ist anspruchsvoll. Daher sollte man den genannten Zahlentermin abwarten.



Helmut Gellermann



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder www.boersenkiosk.de im Einzelabruf.





KI-Champions: 3 Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren Fordern Sie jetzt den brandneuen kostenfreien Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können - 100 % kostenlos. Hier klicken