© Foto: picture alliance/AP Photo | Richard Drew



Laut Goldman Sachs bereiten sich Anleger auf einen Anstieg der Marktvolatilität vor. Nvidias Earnings Bericht am Mittwoch könnte volatile Bewegungen demnach noch verstärken. Das Maß der Goldmänner für die Risikobereitschaft des Marktes erreichte vergangene Woche den höchsten Stand seit 2021, angetrieben von Optimismus in Bezug auf Wirtschaftswachstum und Geldpolitik. Diese Dynamik habe sich jetzt verlangsamt, schreibt das Goldman-Team um Andrea Ferrario in einer Notiz vom 20. Mai. Die Strategen verweisen auf Optionsdaten des CBOE Volatility Index, die auf eine höhere Nachfrage nach Absicherungen gegen plötzliche Marktrückgänge hindeuten. Der Volatilitätsindex war zuvor auf ein historisch …