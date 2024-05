Der Präsident der Federal Reserve von Atlanta, Raphael Bostic, sagte am Dienstag, die restriktive Geldpolitik wirke sich auf zinssensible Sektoren aus und verzögere Investitionen, so Reuters. Wichtige Zitate "Die Unternehmen sind zuversichtlich, was die zugrunde liegende Stärke der Wirtschaft angeht; in den nächsten ein bis zwei Jahren dürfte die solide ...

