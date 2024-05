Im Kampf gegen künstlich verbilligte Produkte aus China hat US-Präsident Joe Biden zu Wochenbeginn einen härteren Ton angeschlagen. Nicht nur sind die Einfuhrzölle auf chinesische Elektroautos von 25 auf 100% erhöht worden. Auch hob der Präsident bestehende Zölle auf Solarzellen, Halbleiter, Lithium-Ionen-Batterien sowie verschiedene Medizinartikel an bzw. führte sie jetzt ein. Konkret sind Einfuhren im Volumen von 18 Mrd. US-Dollar betroffen. Schwäche im erbitterten Kampf gegen Donald Trump will man sich gerade in den "Swing States" nicht erlauben. Tatsächlich hat Biden während seiner Amtszeit die von Trump verhängten und von der WTO als Verstoß eingestuften ...

Den vollständigen Artikel lesen ...