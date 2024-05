Der Palladiumpreis befindet sich aktuell bei 1014 US-Dollar, was einen leichten Rückgang von 0,15 % innerhalb der letzten 24 Stunden bedeutet. Betrachtet man die letzten fünf Handelstage, so zeigt sich ein positiver Anstieg von 5,0 %. Seit Jahresbeginn hat Palladium jedoch einen Verlust von 6,47 % verzeichnet. In diesem Artikel analysieren wir die aktuellen Entwicklungen und geben einen Ausblick auf die möglichen zukünftigen Trends.Anzeige:Palladium (TVC:PALLADIUM) hinkt derzeit hinter anderen Edelmetallen wie Platin deutlich hinterher. Während Platin ...

