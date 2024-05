Mit Facility Data Manager können Marken und Hersteller primäre Umweltdaten und Erkenntnisse zeitnah austauschen, um ihre positiven Auswirkungen zu verfolgen und zu beschleunigen

Worldly, die führende Plattform für Nachhaltigkeitsdaten und -erkenntnisse aus der Lieferkette der Konsumgüter- und Bekleidungsindustrie, gab heute die Einführung des Facility Data Manager (FDM) bekannt. Diese Lösung unterstützt Unternehmen dabei, ihre Fortschritte bei der Umsetzung ihrer Dekarbonisierungsziele effektiver zu überwachen und Entscheidungen zu treffen, die zu schnelleren Verbesserungen für die Umwelt führen. Angesichts der weltweit eingeführten Nachhaltigkeitsvorschriften wie der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) erleichtert FDM die Vorbereitung von Marken auf die Anforderungen an ihre Umweltberichterstattung, indem es zeitnah Primärdaten bereitstellt, die auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen abgestimmt sind.

As sustainability regulations such as the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) emerge globally, Facility Data Manager helps brands prepare for environmental reporting requirements by providing timely primary data that aligns with regulatory frameworks. (Graphic: Business Wire)

Im Einklang mit dem Branchenstandard Higg Facility Environmental Module (FEM) von Cascale die umfangreichste Bewertung der Umweltleistung in der Konsumgüterindustrie bietet der neue Facility Data Manager von Worldly den Fertigungsbetriebe die Fähigkeit, ihren Marken- und Einzelhandelspartnern regelmäßig wichtige Daten über ihre Umweltauswirkungen vorzulegen. Marken können auf quantitative Daten zu Energie, Wasser, Abfall und anderen Umweltauswirkungen zugreifen, die Monat für Monat von Dutzenden bis Tausenden von Produktionsstätten bereitgestellt werden. Mit FDM können Marken das Abfallaufkommen, den Wasserverbrauch und die Emissionen einer einzigen Fabrik darstellen, für die sie Verantwortung tragen. Diese Lösung adressiert einen kritischen Bedarf der Branche an zeitnahen, standardisierten und hochwertigen Primärdaten und Erkenntnissen, die für die Bewertung der bestehenden Risiken und Verbesserungspotenziale innerhalb der Lieferkette sowie für die Berichterstattung über Nachhaltigkeitsfortschritte erforderlich sind.

"Wir freuen uns, mit dem Facility Data Manager eine transformative Ergänzung zu den Nachhaltigkeitslösungen von Worldly vorstellen zu können", erklärt Scott Raskin, CEO bei Worldly. "Bei Worldly wollen wir Unternehmen dabei helfen, eindeutige und glaubwürdige Fortschritte beim Erreichen ihrer Umwelt- und Arbeitsziele zu machen, und sie zugleich bei der Einhaltung wichtiger gesetzlicher Anforderungen und der frühzeitigen Vorbereitungen auf künftige Änderungen unterstützen. Dies erfordert mehr verwertbare Daten und eine engere Kooperation zwischen Herstellern und Marken. Ich bin beeindruckt von den verbesserten Erkenntnissen und der Transparenz in Bezug auf Performance, Ziele und Fortschritte, die der Facility Data Manager liefert, und der neuen Ebene der Partnerschaft, die es Unternehmen ermöglicht, die Wirkung in der gesamten Lieferkette zu beschleunigen."

Produktionsstätten, die die jährliche Higg FEM-Bewertung durchführen, können die monatlichen Daten aus FDM automatisch in Higg FEM importieren, wodurch der Zeitaufwand für die Berichtserstellung verkürzt und Doppelarbeit vermieden wird. Ferner können die Betriebe mit FDM ihre eigenen Nachhaltigkeitsziele nachverfolgen und ihre Fortschritte an Marken- und Einzelhandelspartner berichten. Dies schafft ein neues Maß an Kooperation und Transparenz in komplexen globalen Lieferketten.

"Eine starke Kommunikation mit unseren Markenpartnern ist für unser Geschäft unverzichtbar", kommentiert Cecilia Chan, Chief Commercial Officer bei Legend Swimwear Factory Limited. "Nachhaltigkeitsinnovationen wie diese von Worldly vertiefen unsere Zusammenarbeit mit Marken und helfen uns, unsere Partner beim Erreichen ihrer Umweltziele zu unterstützen und zugleich unsere eigenen Ziele zu erfüllen."

Der Facility Data Manager wurde in Anlehnung an das 2011 von Cascale (vormals Sustainable Apparel Coalition) eingeführte Higg FEM-Tool entwickelt. Der Higg-Index ist die am weitesten verbreitete standardisierte Bewertungsbasis in der Bekleidungs- und Schuhindustrie. Er ist exklusiv über die Worldly-Plattform abrufbar und wird weltweit von mehr als 350 Marken und 40.000 Betrieben zur Messung der ökologischen und sozialen Auswirkungen verwendet. Demnächst wird Cascale damit beginnen, seine Mitglieder in einen Governance-Prozess einzubinden, um die Aufnahme von FDM in den Higg-Index zu unterstützen.

"Wir begrüßen die zusätzlichen Datenerkenntnisse und Möglichkeiten für Synergien, die der Facility Data Manager von Worldly bereitstellt", so Colin Browne, CEO bei Cascale einer globalen, nicht gewinnorientierten Allianz, die die Zusammenarbeit erleichtert, um faire und nachhaltige Geschäftspraktiken in der Konsumgüterindustrie voranzutreiben. "FDM lässt sich nahtlos in das Higg Facility Environmental Module von Cascale integrieren, um die Umweltauswirkungen klar und transparent abzubilden und unseren Mitgliedern zu helfen, ihre Nachhaltigkeit zu verbessern und Anpassungen an relevante Industriestandards vorzunehmen. Auf diese Weise wird unsere Branche dazu befähigt, einen positiven Beitrag in großem Maßstab zu leisten."

Weitere Informationen zu Facility Data Manager und die Lösungen von Worldly finden Sie unter worldly.io.

Über Worldly

Worldly ist die weltweit umfassendste Plattform für Impact-Analyse, der mehr als 40.000 führende Marken, Einzelhändler und Hersteller unter anderem aus den Bereichen Mode, Outdoor, Haushaltswaren und Spielzeug vertrauen. Worldly sammelt in einzigartiger Weise detaillierte Primärdaten zu den Wertschöpfungsketten, Geschäftsabläufen und Produkten von Unternehmen und gewährt so Einblicke in die tatsächlichen Auswirkungen in den Bereichen Kohlenstoff, Wasser, Chemie und Arbeit. Mit der umfassendsten Quelle für ESG-Daten für global tätige Hersteller und der größten Bibliothek für Material- und Produktauswirkungen versetzt Worldly Unternehmen in die Lage, ihre gesellschaftliche und ökologische Verantwortung schneller, präziser und im benötigten Maßstab in ihre globalen Betriebsabläufe zu integrieren. Worldly hostet, verbindet und unterstützt die führenden Branchenlösungen und -methoden wie ZDHC, Bluesign und den Higg-Index das am weitesten verbreitete Maß für Nachhaltigkeit in der Konsumgüterindustrie und liefert die Erkenntnisse, die Unternehmen benötigen, um ihre Auswirkungen zu reduzieren, neue gesetzliche und finanzielle Offenlegungspflichten zu erfüllen und den Erwartungen einer neuen Generation von Kunden gerecht zu werden. www.worldly.io

