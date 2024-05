Schockprognose: Kryptomarkt könnte 2025 einen Wert von 7,5 Billionen Dollar erreichen

Der Kryptomarkt steht vor einer gigantischen Entwicklung. Analysten von Bernstein prognostizieren einen drastischen Anstieg des Bitcoin-Werts. Bis Ende 2025 soll BTC bei 150.000 Dollar landen - und damit den gesamten Kryptomarkt um das dreifache Anwachsen lassen.

Gautam Chhugani und Mahika Sapra, die Experten hinter dieser Vorhersage, sehen den Markt in einer gesunden Wachstumsphase. "Die Metriken zeigen einen frühen, aber stabilen Zyklus", erklären sie. Der Kursrückgang von Anfang Mai auf etwa 57.000 Dollar hat laut den Analysten übermäßige Hebelwirkungen bei Futures-Kontrakten bereinigt, was den Weg für weiteres Wachstum ebnet.

Bitcoin Kurs der letzten Monat, Quelle: www.coinmarketcap.com

Zusätzlich zu dieser positiven Prognose verzeichnen US-Bitcoin-ETFs nach längerer Flaute wieder Nettozuflüsse. Besonders der GBTC ETF von Grayscale zeigt nun ein ausgeglichenes Verhältnis aus Zu- und Abflüssen, was nach 78 Tagen kontinuierlicher Abflüsse äußerst Positiv ist.

SPOT ETF Flows, Quelle: https://farside.co.uk/?p=997

Diese starken Zuflüsse untermauern Bernsteins Vorhersage weiter. Mit einem gesunden Markt und wachsender Nachfrage durch ETFs könnte der Kryptomarkt tatsächlich die prognostizierten 7,5 Billionen Dollar bis 2025 erreichen.

Ethereum als Motor

Die Experten erwarten zudem, dass sich ETFs im Laufe der Zeit in Privatbanken und Brokerage-Plattformen integrieren werden. "Es gibt eine natürliche Reifezeit, bis Bitcoin zu einer akzeptablen Empfehlung für die Portfolioallokation wird und die Plattformen den Compliance-Rahmen für den Verkauf von Bitcoin-ETF-Produkten schaffen", so Chhugani und Sapra.

Der Bitcoin-Markt zeigt insgesamt gesunde Indikatoren. Eine stabile Post-Halving-Hash-Rate, gesunde Transaktionsgebühren nach dem Halving, gedämpfte Preise für Bitcoin-Mining-Ausrüstung und jüngste ETF-Zuflüsse stützen diese Einschätzung.

Mehrere Asset-Manager haben ihre Anträge für Spot-Ethereum-ETFs geändert und dabei alle Hinweise auf Staking entfernt, um die SEC zu besänftigen. Analyst Mark Connors von 3iQ erklärte, die Antragsteller hätten "sich hingekniet", um die Anforderungen der SEC zu erfüllen. Diese Anpassungen werden als vorübergehende Zugeständnisse gesehen, während die SEC über die Genehmigung der Anträge entscheidet.

https://x.com/RadarHits/status/1792878603937439995

Staking, bei dem Nutzer Ethereum-Token dem Netzwerk zur Verfügung stellen und Belohnungen erhalten, wurde mit dem Wechsel zu einem Proof-of-Stake-Modell im Jahr 2022 zentral für Ethereum. Fidelity und Ark Invest/21 Shares entfernten alle Erwähnungen des Stakings aus ihren Anträgen.

Connors betonte, dass diese Maßnahmen nur temporär seien, um die SEC zu beruhigen, die zunehmend auf regulatorische Durchsetzung setzt. Trotz dieser Änderungen bleibt das Interesse an Ethereum-ETFs hoch, da Analysten baldige Genehmigungen erwarten.

Altcoinmarkt im Aufschwung

In den letzten Stunden hat der Altcoinmarkt einen enormen Aufschwung erlebt. Ethereum ist in den letzten 24 Stunden um 23% gestiegen und verzeichnet im 7-Tages-Vergleich einen Zuwachs von über 30%. WienerAI, ein ERC20-basierter Memecoin mit integrierter KI, hat inzwischen fast 2,5 Millionen US-Dollar eingesammelt.

https://x.com/WienerDogAI/status/1792907692375519633

KI die Tradern Hilft

Wiener AI ($WAI) ist mehr als nur ein digitaler Vermögenswert - er ist der erste künstliche Intelligenz-Hund und das mächtigste kybernetische Wesen des Universums. Dieses einzigartige Projekt kombiniert künstliche Intelligenz, die Loyalität eines Hundes und den Nervenkitzel des Krypto-Handels. Wiener AI will die Charts dominieren, indem er während des Vorverkaufs riesige Staking Prämien anbietet und eine stetig wachsende Anhängerschaft aufbaut.

Die AI Enhanced Trading-Funktion von Wiener AI bietet eine sofortige, vorausschauende und benutzerfreundliche Schnittstelle. Nutzer können einfach Fragen zu ihren Krypto-Investitionen stellen, und Wiener AI durchsucht die Märkte nach potenziellen Gewinnern und liefert unvoreingenommene Analysen. Mit nahtlosen Swaps ermöglicht Wiener AI es den Nutzern, stets den besten Preis zu finden, ohne dabei Gebühren zu erheben. Zudem bietet er Schutz vor MEV-Bots, die versuchen, Trades zu ihren Gunsten zu manipulieren.

MEV Bot, der den Kauf (Mitte) in die Höhe getrieben hat, Quelle: www.dextools.io

Wiener AI ist auf der Ethereum-Blockchain als ERC20-Token implementiert und bleibt durch seine modularen technologischen Fähigkeiten ständig auf dem neuesten Stand der AI-Entwicklung.

Das Projekt strebt eine Welt an, in der AI nicht nur als Werkzeug, sondern als freundlicher und hilfreicher Begleiter gesehen wird.

Mit seinen umfangreichen Funktionen gepaart mit dem Timing zum Zeitpunkt des Bullrun könnte WienerAI eines der vielversprechendsten Projekte im heutigen Krypto Jahr werden.

