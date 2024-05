Am morgigen Mittwoch legt der an der Börse wertvollste Chipentwickler der Welt nach Börsenschluss in den USA das Zahlenwerk zu seinem ersten Geschäftsquartal vor. Es dürfte großen Einfluss auf die allgemeine Marktstimmung haben. Die Analysten sehen der Zahlenvorlage mit enormen Erwartungen entgegen. Noch einmal schlafen, dann hat das Warten ein Ende: Morgen, gegen 22. 20 Uhr deutscher Zeit, legt Nvidia als Letzter der "Glorreichen Sieben" die Ergebnisse seines Auftaktquartals (bis 28. April) vor. ...

