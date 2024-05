An einem bislang eher zurückhaltenden Handelstag an den US-Börsen fällt insbesondere die Aktie von IBM positiv auf. Das Papier gewinnt im frühen Handel 2,5 Prozent auf 174,12 Dollar und ist damit derzeit klarer Tagesgewinner im Dow Jones. Am Montag ist das Flaggschip-Event des Unternehmens, die IBM Think unter dem Motto "Go from AI readiness to AI action" gestartet. Dieses läuft noch bis 23. Mai. Erste News sorgten für positive Stimmung unter den Anlegern.

