NVIDIA: Werden die Ergebnisse die Wall Street wieder anheizen? Was ist von dem Chip-Riesen zu erwarten?

Nvidia (NVDA.US) ist das zweitgrößte Unternehmen an der Wall Street, aber sicherlich das am stärksten beobachtete und am schnellsten wachsende unter den US-amerikanischen "Large Caps", dank seiner dominanten Position auf dem Markt für KI-Lösungen. Morgen, am 22. Mai nach der US-Börsensitzung, wird das Unternehmen die Ergebnisse für das erste Quartal 2025 bekannt geben (der Finanzkalender des Unternehmens ist ein Jahr voraus). Der in den USA am stärksten erwartete Bericht wird also am Ende der Gewinnsaison veröffentlicht, was die Volatilität der Börsenindizes und der Aktien von Technologieunternehmen erhöhen könnte. Der Optionsmarkt schätzt die Volatilität der Aktienkurse nach dem Bericht auf etwa 8,5 - wobei im Vergleich zu früheren Quartalen eine etwas weniger heftige Reaktion erwartet wird.

Nvidia: Erwartungen für das Geschäftsjahr Q1 2025

Umsatzerlöse: 24,74 Mrd. - gegenüber 22,1 Mrd. - in Q4 2024 und 7,19 Mrd. - in Q1 2024

Gewinn je Aktie (bereinigtes EPS): 5,19 US-Dollar gegenüber 4,93 US-Dollar im 4. Quartal 2024 und 0,82 US-Dollar im 1. Quartal 2024

Data Center-Umsatz: 21,27 Mrd. US-Dollar gegenüber 18,4 Mrd. US-Dollar in Q4 2024 und 3,6 Mrd. US-Dollar in Q1 2024

Nettogewinn: 12,91 Mrd. US-Dollar gegenüber 12,21 Mrd. US-Dollar in Q4 2024 und 2,04 Mrd. US-Dollar in Q1 2024

Wird Blackwell ein Wachstumskatalysator für Nvidia sein?

Obwohl die Veröffentlichung der ersten Version von Chat GPT im Herbst 2022 stattfand, ist Nvidia seitdem der wichtigste und im Wesentlichen einzige bedeutende Anbieter von KI-Chips und einer ganzen Reihe von Dienstleistungen rund um sein Kerngeschäft, das zu Rechenzentren geworden ist (mehr als 75 - des Umsatzes im Geschäftsjahr 2024). Der Chiphersteller wird wahrscheinlich mehr Informationen über die neue Blackwell-Plattform liefern, die er im März für das Debüt angekündigt hat.

Nvidia hat Blackwell als "den leistungsfähigsten KI-Chip der Welt" bezeichnet, der...

