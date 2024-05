Am deutschen Aktienmarkt hat sich die Konsolidierung auf hohem Niveau am Dienstag fortgesetzt. Hatte der Leitindex DAX am Pfingstmontag noch leicht zugelegt, ging es am Dienstagvormittag wieder etwas abwärts. Letztlich verlor der DAX 0,2 Prozent auf 18.726,76 Punkte. Der MDAX der mittelgroßen Werte schloss am Dienstag 1,1 Prozent tiefer bei 27.172,36 Punkten.In Zurückhaltung übten sich Anleger auch mit Blick auf die am Mittwochabend anstehende Quartalsbilanz des Chip-Giganten Nvidia.Unter den Standardwerten ...

