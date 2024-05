In einer weitreichenden Partnerschaft zwischen Micron Technology, Inc. und GlobalFoundries sowie der National Science Foundation der Vereinigten Staaten werden kräftige Investitionen in die Ausbildung von Minderheitendienenden Institutionen (MSI) vorgenommen, um den dringend benötigten Fachkräftenachwuchs im amerikanischen Halbleitersektor zu fördern. Als Teil dieser Initiative wurde ein Netzwerk mit 16 historischen Colleges und Universitäten für Schwarze, hispanische, asiatisch-amerikanische, einheimisch-amerikanische und pazifisch-insulare Institutionen sowie Stammesuniversitäten ins Leben gerufen, um Chancengleichheit in Bildung und Beruf im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) zu gewährleisten.

Diese Bestrebungen stehen im Einklang mit den Zielen des US CHIPS und Science Act sowie der Green Chips Gesetzgebung des Bundesstaates New York, die beide darauf abzielen, eine robuste Pipeline für [...]

Hier weiterlesen