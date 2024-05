HCL Groupein globales Konglomerat, und UpLink, die offene Innovationsplattform des Weltwirtschaftsforums, haben die dritte Herausforderung der Aquapreneur Innovation Initiative angekündigt, die "Tackling Water Pollution Challenge". Diese Ankündigung wurde während des 10. Weltwasserforums in Bali, Indonesien, gemacht. Die Antragsfrist für die Einreichung ist der 31.August 2024. Die Gewinner werden im Januar 2025 bekannt gegeben, und die Top 10 Gewinner erhalten eine finanzielle Auszeichnung von insgesamt 1,75 Mio. CHF. Detaillierte Informationen und Zulassungsvoraussetzungen können über den folgenden Link.

Sundar Mahalingam, President of Strategy at HCL Corporation, unveils Challenge 3 of the Aquapreneur Innovation Initiative at the World Water Forum in Bali (Photo: Business Wire)