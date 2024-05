QPS, ein weltweit führendes Auftragsforschungsinstitut (CRO), erweitert sein Angebot an präklinischen, bioanalytischen und klinischen Dienstleistungen und passt es an die Entwicklung der Nachfrage nach klinischen Studien an. QPS hat heute die Erweiterung seiner Kapazitäten für klinische Phase-I-Studien in Miami, Florida, bekannt gegeben, um den wachsenden Bedarf der Sponsoren zu decken.

New, state of the art, clinical trial unit at QPS Miami in South Miami, Florida USA. (Photo: Business Wire)

QPS gibt die Eröffnung seiner neuesten Abteilung für klinische Studien in Miami, Florida, bekannt. Diese neue Abteilung mit 21 Betten wird die bestehende Abteilung für klinische Studien mit 85 Betten ergänzen, die derzeit die Biotech- und Pharmaindustrie bedient. Mit dieser neuen Kapazität ist QPS in der Lage, die schnell wachsende Nachfrage nach Adipositas-Studien zu befriedigen und auch weiterhin komplexe Frühphasenstudien in speziellen Bevölkerungsgruppen zu unterstützen. QPS verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Allergien, Asthma, Zell- und Gentherapie, ZNS, COPD, Diabetes, ältere Menschen, Onkologie, Pädiatrie, rheumatoide Arthritis, Impfstoffe, Frauengesundheit und vielen weiteren Therapiegebieten.

"Wir haben unsere Kapazitäten für klinische Studien der Phase I erweitert, um die Hunderte von Unternehmen, die potenzielle neue Medikamente gegen Fettleibigkeit entwickeln, besser unterstützen zu können. Wir haben mehr als 1.500 klinische Studien der Phasen I-IV für Arzneimittelkandidaten abgeschlossen und diese Erweiterung wird uns in die Lage versetzen, exponentiell mehr Sponsoren zu unterstützen, wenn sie Wirkstoffe durch Proof-of-Concept- und First-in-Human-Studien bis zur Nominierung des Kandidaten vorantreiben", sagte Benjamin Chien, Chairman, President und CEO, QPS Holdings, LLC.

"Unsere Pipeline ist voll mit Sponsoren, die diese Unterstützung brauchen. Die Zahl der First-in-Human-Studien nimmt rapide zu und es gibt nur sehr wenige Standorte im ganzen Land, die sie durchführen können", sagte Jose Marcos, Vice President of Clinical Operations, QPS Miami. "QPS ist bekannt für seinen Erfolg bei First-in-Human-Studien. Wir zeichnen uns durch komplexe Phase-I-Studien mit speziellen Bevölkerungsgruppen aus, und unsere Aufnahme- und Abschlussraten gehören zu den besten in der Branche."

Mit der Expansion geht eine verstärkte Konzentration auf die Qualität einher. "Um die Qualität unserer klinischen Studien zu gewährleisten, hat QPS einen zusätzlichen Vollzeit-Prüfarzt eingestellt, um die engagierte Beteiligung von Ärzten in jeder Phase unserer Studien sicherzustellen", sagte Chien. "Wir haben jetzt fünf Vollzeit-Prüfärzte und ein Netzwerk von mehr als 25 Fachärzten, die das erhöhte Volumen an Studien in unserer Pipeline unterstützen können.

Wendy Marquina, MD, vom American Board of Obesity Medicine zertifizierte Ärztin, hat sich QPS als primäre Prüfärztin für Phase-I-Studien angeschlossen. Sie bringt eine Zertifizierung für Adipositas sowie Fachwissen in den Bereichen Innere Medizin und Frauengesundheit mit zu QPS. Seit der Entdeckung der fettleibigkeitshemmenden Wirkung von GLP1- und GIP-Hemmern hat die Zahl der klinischen Studien zum Thema Fettleibigkeit drastisch zugenommen. Mehr als 2.300 klinische Studien zum Thema Adipositas sind auf clinical trials.gov aufgelistet, und die Zahl steigt weiter, da sich immer mehr Unternehmen den Bemühungen anschließen, diese ernste Krankheit und ihre Begleiterkrankungen zu bekämpfen.

"Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage nach Studien zum Thema Adipositas anhalten wird", sagte Marquina. "Adipositas-Studien sind spezialisiert und einzigartig. Und sie sind sehr gefragt, insbesondere bei Unternehmen, die eine wirksame Lösung für diese schwächende Krankheit finden wollen. Der bisherige Weg ist voll von Misserfolgen in diesem Bereich. Daher ist die medizinische Gemeinschaft sehr aufgeregt, dass es endlich einen Weg geben könnte, diesen Patienten zu helfen."

Um diese Expansion in Miami zu unterstützen, hat QPS seine Speziallabordienste an seinem klinischen Standort in Miami angesiedelt. "Auf dem Markt finden Sie CROs, die klinische Dienstleistungen anbieten, und dann gibt es spezialisierte Labore. Bei QPS haben wir jetzt die einzigartige Kombination aus klinischen Dienstleistungen und einem Speziallabor unter einem Dach", sagte Chien. "Das ist wichtig, denn viele unserer Studien erfordern eine schnelle Bearbeitung von Laborproben in weniger als acht Stunden. Das ist nur möglich, wenn die Klinik und das Speziallabor an einem Ort sind."

Mit dieser neuen, erweiterten Einrichtung und einer zusätzlichen, auf Adipositas spezialisierten Leitung erfüllt QPS den Bedarf an Agilität, Flexibilität und Schnelligkeit in der globalen Arzneimittelentwicklung und konzentriert sich dabei auf die Bedürfnisse der Biotech- und Pharmaindustrie zur Unterstützung der globalen Arzneimittelentwicklung von der Präklinik bis zur Post-Marketing-Phase.

ÜBER QPS HOLDINGS, LLC

QPS ist ein GLP- und GCP-konformes Auftragsforschungsinstitut (CRO), das Dienstleistungen für die Entdeckung, präklinische und klinische Arzneimittelentwicklung auf höchstem Niveau anbietet. Seit 1995 hat sich das Unternehmen von einer kleinen Bioanalyse-Firma zu einem Full-Service-CRO mit über 1.200 Mitarbeitern in den USA, Europa und Asien entwickelt. Heute bietet QPS erweiterte pharmazeutische Auftrags-F&E-Dienstleistungen mit besonderer Expertise in den Bereichen Pharmakologie, DMPK, Toxikologie, Bioanalyse, translationale Medizin, klinische Studien und klinische Forschungsoperationen. Als preisgekrönter Marktführer mit Schwerpunkt Bioanalytik und klinische Studien ist QPS bekannt für bewährte Qualitätsstandards, technisches Fachwissen, einen flexiblen Forschungsansatz, Kundenzufriedenheit und schlüsselfertige Labore und Einrichtungen. Durch die kontinuierliche Verbesserung von Kapazitäten und Ressourcen steht QPS für sein Engagement, seinen geschätzten Kunden überragende Qualität, qualifizierte Leistung und zuverlässigen Service zu bieten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.qps.com oder per E-Mail an infopr@qps.com.

Contacts:

Gabrielle Pastore, QPS

1-302-635-4290

Gabrielle.Pastore@qps.com