In einer Zeit, in der visuelle Technologie ein wesentlicher Bestandteil der Innovation in allen Branchen ist, stellt Immervision, ein führender Anbieter von Weitwinkel-Kamera- und Bildbearbeitungstechnologie, sein fortschrittliches Image Quality (IQ) Lab in Sofia (Bulgarien) vor. Dieser strategische Schritt erfolgt zu einem Zeitpunkt zu dem sich die Nachfrage nach verbesserten Bildbearbeitungsdienstleistungen, angetrieben durch Fortschritte in Sektoren wie KI, Autonomous Vehicles (Autonome Fahrzeuge), Video Communications, Safety and Health Care (Sicherheit und Gesundheit) weiter erhöht.

Mit über zwanzig Jahren Branchenführerschaft im Bereich der Kamera-Systementwicklung, des optischen Designs und der Bildbearbeitung erweitert Immervision seine globale Präsenz, indem es hochmoderne Anlagen in Sofia einrichtet. Das neue IQ Lab wurde errichtet, um bei Kamera- und Bildtechnologien neue Level zu erreichen und die beste visuelle Leistung für die Poduktanwendung zu gewährleisten.

Die Serviceangebote im IQ Lab sind umfassend und darauf ausgerichtet, die strengen Standards der heutigen intelligenten Anwendungen zu erfüllen:

Image Quality Verification: Gewährleistung, dass Kameras durch eine Mischung objektiver, subjektiver und Leistungstests ihre Leistungskennzahlen erfüllen und übertreffen

Image Quality Tuning: Präzise Abstimmung mithilfe von ISP und 3A (AF AE AWB) Fähigkeiten und fortschrittlichen Bildbearbeitungsalgorithmen.

Camera Software Development: Entwicklung grundlegender Kameratreiber und Firmware für Spitzenleistungen.

Image Quality Consultancy: Bietet fachkundige Beratung zur Komponentenauswahl, Kalibrierung und zu Tests, die auf projektspezifische Bedürfnisse abgestimmt werden können.

"Unser neues IQ LAB in Sofia ist Ausdruck eines reichen Erbes von Immervision in Bezug auf die Bildbearbeitungsqualitätssicherung, die auf jahrzehntelanger Erfahrung und der fortschrittlichsten Ausrüstung der Branche beruht", so Teodor Todorov, Vice President, Image Quality and General Manager, Immervision IQ LAB. "Bei dieser Anlage handelt es sich um mehr als ein Laboratorium es gilt als Zentrum der Innovation, in dem unser Expertenteam neueste Technologie einsetzt, um die visuellen Erlebnisse von morgen zu schaffen."

Immervision lädt Branchenkollegen und Enthusiasten ein, um die Fähigkeiten des neuen IQ Lab im Rahmen des kommenden Autosens In-Cabin Events in Detroit vom 21. bis 23. Mai 2024 am Stand Nr. 237 aus erster Hand erleben zu können.

Für einen tieferen Einblick in die innovativen Ansätze von Immervision und das transformative Potenzial des IQ Lab besuchen Sie bitte www.immervision-iqlab.com.

Über Immervision Inc.

Mit mehr als 20 Jahren Innovationserfahrung schafft Immervision Lösungen, die über das menschliche Sehvermögen hinausgehen. Das Unternehmen erfindet, personalisiert und lizenziert Weitwinkel-Kameralösungen und Bildbearbeitungssoftwaretechnologie für KI, maschinelles Sehen und Benutzeranwendungen von der Aufnahme bis zur Anzeige in der Mobilfunk-, Automobil-, Robotik- und Sicherheitsindustrie sowie in anderen Industrie- und Konsumgüterbranchen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.immervision.com.

