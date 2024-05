© Foto: Shop-Apotheke/ Pressebild



Ein wenig schmeichelhafter Analystenkommentar der UBS schickt die Aktie der Online-Apotheke am Dienstag auf Talfahrt. Der Wachstumstreiber E-Rezept ist demnach schon längst eingpreist. Ein Minus von fast 11 Prozent stand nach Handelsschluss am Dienstag zu Buche. Damit summieren sich die Verluste der Redcare-Aktie seit Jahreanfang auf nunmehr 25 Prozent. Das Kursdebakel war auch Thema in der wO-Börsenlounge mit Markus Weingran: Hier nochmal reinschauen. Spielverderber für die Redcare-Anleger war am Dienstag die Schweizer UBS, die die E-Apotheke mit einem Sell-Rating und einem Kursziel von 86 Euro in die Coverage aufgenommen hatte. Analyst Olivier Calvet sieht nur geringen Spielraum für eine …