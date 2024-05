Maropost, die Commerce-Software-Suite für schnell wachsende Handelsmarken, gibt zwei wichtige Ernennungen in seinem Führungsteam bekannt: Tim Schulz kommt als VP of Product, Commerce Cloud, hinzu, und Alessandra "Alex" Jacques übernimmt die Position des VP of Product, Marketing Cloud.

"Ich habe Maropost gegründet, um einen überfüllten Markt zu stören, und mit Tim und Alex an Bord verfolgen wir diese Vision mit Nachdruck", sagte Ross Andrew Paquette, Chairman und CEO von Maropost. "Wir bauen eine einzige Plattform auf, die schnell wachsenden Einzelhändlern die Kontrolle über ihre Kundenreise ermöglicht vom hyperpersonalisierten Marketing über den Einkauf im Laden und online bis hin zu außergewöhnlichem Service.

Marken werden Maropost nutzen, um Produktkataloge zu erstellen und zu verwalten, Werbeaktionen zentral zu entwerfen und über alle Kanäle zu verteilen, ansprechende Schaufenster zu erstellen und personalisierte Einkaufserlebnisse auf der Grundlage eines einzigen Datensatzes und in einem einzigen Nervenzentrum zu bieten."

Paquette ist zuversichtlich, dass Maropost dieses Ziel erreichen wird. "Wir sind nicht nur ein weiterer Akteur auf dem Markt, sondern wir sind hier, um ihn neu zu definieren. Sehen Sie genau hin: Wir sind dabei zu zeigen, was möglich ist, wenn Einfallsreichtum auf Entschlossenheit trifft."

Über die neu ernannten Mitarbeiter

Alex Jacques bringt durch ihre Tätigkeit bei Terminus und Cheetah Digital umfassende Erfahrung im Produktmanagement mit. Als zertifizierte CSM und CSPO zeichnet sie sich durch die Leitung hochfunktionaler Scrum-Teams, die Verwaltung mehrerer Plattformen und die Umsetzung von Strategien zur Kundenerfahrung aus. Ihre Fähigkeiten im Bereich Marketingtechnologie werden die Zukunft der Marketing Cloud prägen.

Tim Schulz ist eine erfahrene Produkt- und Technologie-Führungspersönlichkeit mit einer Erfolgsbilanz, die herausragende Ergebnisse liefert. Als Head of Product bei Magento und VTEX entwickelte er Produkte, die es mittelständischen und großen Einzelhändlern ermöglichten, ihr Geschäft global zu skalieren und auf Veränderungen in der Branche zu reagieren. Bei BigCommerce leitete er die Abteilung Product Engineering und steigerte den Umsatz innerhalb von 24 Monaten auf über 100 Millionen Dollar ARR. Gleichzeitig initiierte er strategische Partnerschaften mit führenden Technologieunternehmen wie Facebook, Twitter, Google und Alibaba.

Tim war auch ein Top-5%-Performer bei Google, wo er die globalen Plattformpartnerschaften für Google Shopping leitete und 40 vollumfängliche Unternehmenstransaktionen über Produktlinien hinweg vorantrieb. Bei Maropost wird Tim die Entwicklung zukünftiger Commerce-Produkte leiten.

"Wir freuen uns sehr, Alex und Tim im Maropost-Team willkommen zu heißen", sagte Sean Brady, COO und President von Maropost. "Ihr umfangreiches Produkt-Know-how, ihre bewährten Führungsqualitäten und ihre Leidenschaft für die Bereitstellung außergewöhnlicher Kundenerlebnisse werden uns dabei helfen, unsere Vision einer einheitlichen Plattform zu verwirklichen, die ihnen hilft, zu wachsen, zu skalieren und echten Mehrwert aus ihren Marketing-, Handels- und Servicebemühungen zu ziehen."

Über Maropost

Nur Maropost vereint die Commerce-Tools und Einblicke, die wachsende Marken benötigen, um Kunden anzusprechen und ihr Geschäft zu vergrößern. Auf der Grundlage einheitlicher Kundendaten und einer unternehmensgerechten Infrastruktur bietet Maropost eine vollständige, vernetzte Suite von Lösungen für Marketing, Merchandising und Suche, Kundenservice, E-Commerce und Einzelhandel.

Seit seiner Gründung im Jahr 2011 wurde Maropost mehrfach in die Technology Fast 500-Liste von Deloitte und in die Rangliste von G2 aufgenommen. Als globales Unternehmen ist Maropost stolz darauf, über 5.000 führende Handelsmarken in Nordamerika, Australien und Europa zu bedienen, darunter Victoria Beckham, Sandro Paris, Untuckit, Scott Sports, James Perse und Fujifilm.

Erfahren Sie mehr unter www.maropost.com.

