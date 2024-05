Goldman Sachs Asset Management (GSAM), seit 1988 ein weltbekannter Dienstleister in der Vermögensverwaltung, betreut mit über 2.000 Fachkräften an 31 Standorten weltweit Anlagestrategien, die sich über Klassen, Industrien und Geographien erstrecken. Mit Talenten aus über 800 Investmentprofis bietet das Unternehmen hochentwickelte Anlagelösungen in den Bereichen festverzinsliche Wertpapiere, Geldmärkte, öffentliches Eigenkapital, ...

