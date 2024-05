Adelaide, Australien (ots/PRNewswire) -Amp Energy ("Amp" oder das "Unternehmen") gab heute bekannt, dass es alle erforderlichen kommerziellen Vereinbarungen für die Entwicklung des Cape Hardy Advanced Fuels Precinct abgeschlossen hat - eines der führenden Projekte für grünen Wasserstoff, grünes Ammoniak und fortschrittliche Kraftstoffe in Australien. Die Vereinbarungen, die mit Iron Road Ltd. abgeschlossen wurden, beinhalten den Kauf eines 630 Hektar großen Grundstücks in Cape Hardy sowie eine endgültige Lizenzgebührenstruktur und eine Vereinbarung über die gemeinsame Nutzung der Infrastruktur. Amp wird weiterhin auf den Entwicklungsfortschritten aufbauen, die seit der Ankündigung der strategischen Rahmenvereinbarung mit Iron Road Ltd im April 2023 erzielt wurden, um fortschrittliche Brennstoffproduktionskapazitäten nach Cape Hardy zu bringen.Der Cape Hardy Advanced Fuels Precinct wird mit einer geplanten Elektrolyseur-Kapazität von bis zu 10 GW eine Produktion in großem Maßstab ermöglichen. Die Entwicklung wird so strukturiert sein, dass zunächst 1 GW in Betrieb genommen wird und in weiteren Schritten eine Gesamtkapazität von 10 GW erreicht wird. Das Projekt wird sowohl den australischen Inlandsmarkt beliefern und damit die Netto-Null-Ziele der australischen Regierung unterstützen, als auch globale Exportmöglichkeiten bieten. Zur Erleichterung der Verteilung wird Cape Hardy mit Australiens erstem zweckbestimmten Exportterminal für moderne Kraftstoffe ausgestattet.Amp hat in den letzten zwei Jahren in Zusammenarbeit mit Iron Road Ltd und der Regierung von Südaustralien Gespräche über die Entwicklung des Cape Hardy Advanced Fuels Precinct geführt. In dieser Zeit hat Amp bedeutende Entwicklungsfortschritte gemacht. Das Konzept, der Entwurf und die FEED-Phase (Pre-Front End Engineering Design) des Projekts wurden von zwei weltweit führenden Ingenieurbüros, Arup und Technip Technologies, untersucht und geprüft, und Amp strebt den Abschluss der FEED-Studien für die erste 1-GW-Elektrolyseur-Phase in den nächsten neun Monaten an. Das FEED-Scoping und die Auftragsvergabe sind derzeit im Gange und sollen Ende 2024 oder Anfang 2025 abgeschlossen werden.Das entsalzte Wasser soll aus der kürzlich angekündigten Meerwasserentsalzungsanlage des Northern Water Supply (NWS) stammen, die in Cape Hardy errichtet werden soll, um den Bedarf des Projekts an Elektrolyseur-Speisewasser, Kühlwasser, Prozessanlagenwasser und Löschwasser zu decken. Amp kofinanziert die Ausgaben für das NWS-Projekt vor dem FID.Außerdem arbeitet Amp eng mit der Barngarla Determination Aboriginal Corporation RNTBC ("BDAC") zusammen. Mit der kontinuierlichen Unterstützung der BDAC ist Amp zuversichtlich, dass der Cape Hardy Advanced Fuels Precinct einen bedeutenden wirtschaftlichen Einfluss auf die Region haben wird. Amp schätzt, dass dies allein für das erste Gigawatt Elektrolyseur-Kapazität etwa 4.000 direkte und 6.000 indirekte Arbeitsplätze umfassen wird."Wir sehen eine wachsende Nachfrage nach fortschrittlichen Kraftstoffen, sowohl in Australien als auch im Ausland. Dazu gehören grünes Ammoniak, flüssiger Wasserstoff, Methanol und nachhaltiger Flugkraftstoff. Das Cape Hardy Advanced Fuels Precinct wird die großtechnische Produktion dieser Kraftstoffe ermöglichen, die für die Energiewende und das Erreichen der Netto-Null-Ziele von entscheidender Bedeutung sein werden. Wir freuen uns sehr über die potenzielle Wirkung des Projekts und sind dankbar für die Partnerschaft und die kontinuierliche Unterstützung von Iron Road Ltd, der südaustralischen Regierung und BDAC, während wir die Entwicklung mit Volldampf vorantreiben", sagte Paul Ezekiel, Präsident und Mitbegründer von Amp.Der Minister für Handel und Investitionen, Joe Szakacs, sagte "Die Landesregierung erkennt die strategische Bedeutung des Cape Hardy Advanced Fuels Precinct an, der Investitionen in den Bundesstaat für inländische und Exportmöglichkeiten anzieht, da es weltweit eine zunehmende Bewegung in Richtung hoher Qualität von Wasserstoffprojekten gibt."Informationen zu AmpAmp Energy ist eine globale Entwicklungsplattform für die Energiewende, die erneuerbare Energien, Batteriespeicher, fortschrittliche Kraftstoffe und grüne KI-Rechenzentren in großem Maßstab bereitstellt und über ihre Amp X-Plattform eine KI-gestützte Netzflexibilität ermöglicht. Seit seiner Gründung vor 15 Jahren hat Amp weltweit Anlagen mit einer Leistung von 14 GW entwickelt und gebaut oder unter Vertrag genommen. Amp wird von bedeutenden Investitionen institutioneller Kapitalpartner unterstützt, darunter die globale Private-Equity-Firma Carlyle Group, die über 440 Millionen US-Dollar investiert hat. Das Unternehmen ist weltweit in Nordamerika, dem Vereinigten Königreich, Australien, Japan und Spanien tätig.Weitere Informationen finden Sie unter amp.energyView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/amp-schlieWt-kommerzielle-vereinbarungen-fur-cape-hardy-advanced-fuels-precinct-ab-302152094.htmlOriginal-Content von: Amp Energy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161215/5784109