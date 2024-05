Mollie Pearce, Star der britischen Reality TV Show 'The Traitors', bei der im Alter von 11 Jahren Colitis Ulcerosa (UC) (Inflammatory Bowel Disease IBD) diagnostiziert wurde, eine Art von Entzündung des Darms, wird zusammen mit Celltrion eine neue Kampagne starten.

Anlässlich des World IBD Day 2024 wird Celltrion den zweiten Teil der Kampagne 'Where's Crohn's Colitis (CC)?' starten, bei der sich alles um ungleiche Bedingungen bei der Behandlung von IBD dreht.

Mollie teilt ihre Erfahrungen mit UC, um deutlich zu machen, wie wichtig nachhaltige und gleichberechtigte Pflege ist, die nach der Diagnose eine faire Behandlung für alle sicherstellt.

Celltrion startet zusammen mit TV-Star Mollie Pearce den zweiten Teil der Kampagne Where's Crohn's Colitis (CC)? anlässlich des diesjährigen World IBD Day (19. Mai 2024).

Die Kampagne befasst sich mit dem Zugang zu IBD-Behandlung und Pflege, da die Krankheit sich weltweit immer mehr ausbreitet 1 Weltweit und auch innerhalb eines Landes gibt es große Unterschiede und Betroffene machen unterschiedliche Erfahrungen mit IBD und der Bekämpfung der Krankheit2

Ziel der Kampagne ist es, das Bewusstsein zu schärfen für diese Ungleichbehandlung und Lösungen aufzuzeigen, damit die Diagnose möglichst schnell gestellt wird und Patienten zügig eine angemessene, moderne Behandlung erhalten.

Neue Behandlungsmethoden, zum Beispiel Injektionen, die Patienten sich zuhause verabreichen können (statt eines Krankenhausaufenthalts), verbessern die Lebensqualität und die Selbständigkeit 3

Die Kampagne ermutigt Menschen über den Tellerrand hinaus zu blicken, um die unsichtbare Krankheit sichtbar zu machen. Dabei begeben die Nutzer sich auf eine grenzübergreifende Reise und erkunden global Ungleichbehandlungen bei IBD und wie diese beseitigt werden könnten.

Reality TV-Star Mollie Pearce, eine Kandidatin in der populären britischen Show 'The Traitors', arbeitet für die Kampagne mit Celltrion zusammen. Bei Mollie wurde im Alter von 11 Jahren UC diagnostiziert. Sie teilt ihre Erfahrungen mit der Krankheit offen und wurde so zu einer Sprecherin der IBD Community, um die Stigmatisierung zu beseitigen und andere zu inspirieren, sich nach der bestmöglichen Pflege umzusehen.

Mollie Pearce, Medienpersönlichkeit und Finalistin von 'The Traitors' kommentierte: "Ein Leben mit einer Krankheit wie UC bringt sehr viele Herausforderungen mit sich manchmal kann man das Haus nicht verlassen und ein Treffen mit Freunden ist unmöglich. Deshalb bin ich eine so leidenschaftliche Sprecherin der IBD Community. Ich möchte anderen helfen, Hindernisse zu beseitigen, sodass sie nach ihrer Diagnose Dinge tun können, die sie vorher für unmöglich hielten.

"Die Kampagne Where's CC? kommt von Herzen. Ich möchte alles in meiner Macht Stehende tun, damit jeder als Individuum behandelt wird und die Pflege erhält, die ihm zusteht."

Herr Kevin Byoung Seo Choi, Executive VP und Leiter der Marketingabteilung bei Celltrion sagte: "Es ist inakzeptabel, dass es so viele Hindernisse gibt, wenn es um die Pflege und Behandlung von IBD geht. Das reicht von geografisch bedingten Ungleichheiten beim Zugang zu Infusionszentren über Grenzen von Gesundheitssystemen bis hin zur Bildung. Es ist an der Zeit, die Ursachen für diese Ungleichbehandlung global anzugehen, sodass alle Patienten Zugang zu möglicherweise lebensverändernden Therapien haben.

"Wir engagieren uns für eine Bekämpfung der Ungleichbehandlung und setzen uns für eine nachhaltige Zukunft aller IBD-Patienten ein. Die Kampagne Where's CC? ist unsere jüngste Maßnahme, dies in die Tat umzusetzen, indem wir die Krankheit bekannt machen und auf Veränderungen dringen."

Der erste Teil der Kampagne Where's CC? der anlässlich des World IBD Day 2023 veröffentlicht wurde, befasste sich mit altersbedingter Ungleichbehandlung bei IBD und wie die Herausforderungen, die die Krankheit mit sich bringt, mit dem Alter variieren.

Besuchen Sie www.WhereisCC.com um mehr über die Kampagne Where's CC? und Ungleichbehandlung beim Zugang zu Pflege und Behandlung bei IBD zu erfahren und was man zur Verbesserung der Lage tun kann.

Der World IBD Day ist eine jährlich stattfindende Kampagne, die von Patientenorganisationen aus mehr als 50 Ländern auf fünf Kontinenten organisiert wird. Sie wird von der European Federation of Crohn's and Ulcerative Colitis Associations (EFCCA) koordiniert und soll auf die Krankheit aufmerksam machen4

ÜBER INFLAMMATORY BOWEL DISEASE (IBD)

IBD ist ein Überbegriff für Krankheiten wie Crohn's und Colitis Ulcerosa. Beide betreffen mehr als 10 Millionen Menschen weltweit, wobei die Fallzahlen überall schnell ansteigen 5

IBD ist eine chronische Krankheit. Es gibt Zeiten, in denen die Symptome ernst sind, sogenanntes Aufflammen, und fast symptomfreie Zeiten, bekannt als Remission. Zu den allgemeinen Symptomen von IBD gehören Schmerzen, Krämpfe oder Schwellungen im Magenbereich, gelegentlicher Durchfall, Gewichtsverlust und Müdigkeit6 IBD kann erstmalig in jedem Alter auftreten, aber am häufigsten zwischen 10 und 40 Jahren5

Die Behandlung von IBD kann das Leben von Patienten verändern. Ziel ist es, das Aufflammen zu verringern und die Remission aufrechtzuerhalten. In der jüngsten Zeit sind neue Behandlungen auf den Markt gekommen, die das Wohlbefinden der Patienten erhöhen.

ÜBER 'THE TRAITORS'

'The Traitors' ist eine britische TV-Reality-Serie, die eine Gruppe von Spielern zusammenführt, die dasselbe Ziel verfolgen die 'faithfuls' (Getreuen) müssen alle 'traitors' (Betrüger) aus der Gruppe entfernen. Mollie Pearce trat in Serie Zwei des Programms auf, und gelangte bis ins Finale, wo sie die entscheidende Stimme für den Ausgang der Serie abgab.

ÜBER CELLTRION

Celltrion ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Erforschung, Entwicklung und Herstellung von innovativen Therapien spezialisiert hat, die das Leben von Menschen auf der ganzen Welt verbessern. Das Portfolio von Anti-TNF-Therapien des Unternehmens umfasst einige Indikationen für bestimmte Therapiebereiche: Immunologie, Hemato-Onkologie sowie Ophtalmologie. Wir möchten mehr Patienten Zugang zu lebensverändernden biologischen Therapien ermöglichen und gleichzeitig ein nachhaltiges Gesundheitswesen zu vertretbaren Kosten für alle Patienten weltweit bieten. Mehr erfahren Sie auf: www.celltrion.com/en-us.

