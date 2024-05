Ein Unwetter mit Regen und Hagel zog Sonntag am Abend über Tirol und verursachte teilweise schwere Schäden in der Landwirtschaft, berichtet das Agrarisches Informationszentrum (AIZ). "Schwerpunkt war der Bezirk Innsbruck-Land, wo es zu einem landwirtschaftlichen Schaden in der Höhe von 180.000 Euro kam. Betroffen sind vor allem Gemüsekulturen, Obstanlagen inklusive...

