In dem Jahr 2022 erreichte die weltweite Produktion von Mangos 59.319.000 Tonnen, was einem Anstieg von 4 % gegenüber den 57.233.000 Tonnen 2021 entspricht. In dem Jahr 2020 waren es 56.537.000 Tonnen, 2019 sind es 56.629.000 Tonnen und 2018 54.730.000 Tonnen gewesen, vergleicht Agraria.pe. Bildquelle: Pixabay Dem Artikel zufolge erklärte dies David Sandoval, der...

