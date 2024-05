Fremont, Kalifornien, USA (ots) -Foxit (https://www.foxit.com/de/), ein führender Anbieter innovativer PDF- und eSignatur-Lösungen, gab heute den Launch von Foxit PDF SDK (https://developers.foxit.com/) for Desktop 10.0.0 bekannt, das neue, erweiterte Produktivitätstools und Funktionen für die Konvertierung, Bearbeitung und mehr bietet. Das PDF SDK von Foxit basiert auf einem modernen Technologie-Stack, der sich eng in die von Entwickler*innen verwendeten Plattformen integrieren lässt. Damit können Softwareentwickler*innen jeder Branche zuverlässige PDF-Funktionen in ihre Anwendungen einbauen, indem sich das PDF SDK der beliebtesten Entwicklungs-Frameworks bedient.Foxit PDF SDK for Desktop 10.0.0 knüpft an Foxits Fokus auf die kontinuierliche Verbesserung der Experience von Entwickler*innen an. Der Release bietet neue Updates und Funktionen sowie optimierte Tools zur Effizienzsteigerung, indem Arbeitsabläufe vereinfacht und die Produktivität maximiert werden. Dazu gehört Multiprocessing for OCR, das Entwickler*innen ermöglicht, die Konvertierungszeiten drastisch zu reduzieren, indem sie die Leistung von Multi-Core-Prozessoren zur Beschleunigung von OCR-Vorgängen nutzen. Foxit PDF SDK for Desktop 10.0.0 enthält außerdem Multithreading for Compliance, wodurch User*innen reibungslosere und effizientere Compliance-Prüfungen durchführen können."Foxit hat es sich zur Aufgabe gemacht, innovative Lösungen für PDF-Performance, Konvertierung, Bearbeitung und vieles mehr zu liefern, um den wachsenden Anforderungen der Entwickler*innengemeinde gerecht zu werden", sagt Phil Lee, Chief Commercial Officer bei Foxit. "Die neue Version mit all den darin enthaltenen verbesserten Produktivitätsmerkmalen und zusätzlichen Funktionen unterstreicht Foxits kontinuierliche Bestrebungen, Softwareentwickler*innen die bestmögliche Lösung zur Verfügung zu stellen, um ihnen die Erstellung von PDF-Anwendungen der nächsten Generation mit unvergleichlicher Leistung, Funktionalität und Flexibilität zu ermöglichen."Verbesserte Funktionalität: Foxit PDF SDK 10.0.0 bietet eine Vielzahl an Funktionserweiterungen, die viele neue Möglichkeiten eröffnen. Einige Highlights sind:- 3D-Rendering und -Anzeige: Das nahtlose 3D-PDF-Rendering und -Anzeige ermöglicht es User*innen, Informationen in einer völlig neuen Dimension zu präsentieren.- DWG-zu-PDF-Konvertierung: DWG-Dateien können mühelos in das allgemein zugängliche PDF-Format konvertiert werden, um die Zusammenarbeit und den Wissensaustausch zwischen den verschiedenen Fachbereichen zu erleichtern, indem User*innen auf wichtige technische Daten zugreifen und diese ohne spezielle Software nutzen können.- Absatzbasierte Bearbeitung: Erweiterte Funktionen zur Absatzbearbeitung verschaffen mehr Kontrolle über den Text. User*innen können Absätze mühelos zusammenführen, aufteilen und verwalten und so eine präzise Kontrolle über den Dokumenteninhalt gewährleisten.- AnyCPU-Support: Die AnyCPU-Zielplattformunterstützung (für .NET/.NET Core) ermöglicht die Flexibilität, Anwendungen zu entwickeln, die auf einer breiteren Palette von Systemarchitekturen ausgeführt werden können.- Node.js-Library: Foxit PDF SDK enthält eine leistungsstarke Node.js-Library mit einer umfassenden JavaScript-API, die es Entwickler*innen ermöglicht, JavaScript für ihre PDF-Entwicklungsanforderungen zu nutzen und eine breitere Palette von Programmiervorlieben zu bedienen (verfügbar unter Windows und Linux).Foxit PDF SDK 10.0.0 bietet darüber hinaus eine Reihe von zusätzlichen Verbesserungen, darunter:- Weiterführende Schwärzung: Detaillierte Kontrolle über Schwärzungsprozesse mit Fortschrittsüberwachung.- Getrennte Einstellungen für Graustufen- und Farbbilder: Feinabstimmung der Bildkomprimierungseinstellungen für Graustufen- und Farbbilder unabhängig voneinander.- Klonen von Seitenobjekten: Einfaches Duplizieren von Seitenobjekten zwischen Dokumenten zur effizienten Bearbeitung.- Aufteilung von Dokumenten: PDF-Dokumente können mühelos in überschaubare Teile aufgeteilt werden.- Verbesserte Benachrichtigungen über Formularstatus und Füllfarbe: Die neue Aufzählungsoption informiert über Änderungen des Formularstatus und der Füllfarbe.Vorstellung von Foxit PDF Conversion SDK 2.0.0 (https://developers.foxit.com/products/pdf-conversion-sdk/) - Office2PDF Beta-FunktionFoxit kündigt außerdem den Launch seiner brandneuen Funktion Office2PDF an, mit der User*innen Word-, Excel- und PowerPoint-Dokumente direkt in ihren Windows-Anwendungen in PDFs konvertieren können. Diese neue Funktion macht separate Software-Installationen überflüssig und ermöglicht Anwender*innen, ihre Arbeitsabläufe durch die nahtlose Integration von Microsoft Office und PDF-Erstellung zu optimieren. Interessierte Beta-User*innen können sich hier für die Teilnahme anmelden.Mehr über Foxit PDF SDK erfahren Sie unter https://developers.foxit.com/products/pdf-sdk/.Über FoxitFoxit ist ein führender Anbieter innovativer PDF- und eSignatur-Produkte und Dienstleistungen, der Wissensarbeiter*innen hilft, ihre Produktivität zu steigern und mehr mit Dokumenten zu erreichen. Foxit bietet benutzerfreundliche Desktop-Software, mobile Apps und Cloud-Dienste, mit denen User*innen Dokumente mit den integrierten PDF Editor (https://www.foxit.com/de/pdf-editor/)- und eSign (https://www.foxit.com/de/esign-pdf/)-Lösungen erstellen, bearbeiten, ausfüllen und unterschreiben können - von überall und auf jedem Gerät. Softwareentwickler*innen binden Foxits innovative PDF-Technologie über leistungsstarke, plattformübergreifende Software Developer Kits (SDK) in ihre Anwendungen ein.Foxit hat weltweit bereits mehr als 485.000 Kund*innen, von KMUs bis hin zu global agierenden Konzernen. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in der ganzen Welt, inklusive den USA, Asien, Europa und Australien. Die Europazentrale befindet sich in Berlin. Mehr über Foxit erfahren Sie unter https://foxit.com/de/ (https://www.foxit.com/de/).