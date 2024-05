mobilezone holding ag / Schlagwort(e): Sonstiges

MEDIENMITTEILUNG Rotkreuz, 22. Mai 2024 mobilezone und Swisscom haben die ewb im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung als Partner gewonnen und versorgen deren Mitarbeitende bis Ende 2030 unter anderem mit Smartphones der Marken Apple und Samsung sowie passendem Zubehör. mobilezone und Swisscom haben in Zusammenarbeit in einer öffentlichen Ausschreibung für die Bereitstellung von digitalen Arbeitsplätzen im «Workplace as a Service»-Modell die ewb als Kundin gewonnen. Die Zusammenarbeit umfasst die Lieferung von Laptops, Tablets, Smartphones und Peripherie. Dabei übernimmt mobilezone die Lieferung, Reparaturabwicklung und Wiederaufbereitung von 1'500 iPhones und 1'500 Galaxy Smartphones inklusive passendem Zubehör, während Swisscom für die Laptops, Tablets und Peripherie-Geräte zuständig ist. Medienmitteilung (PDF) Kontakt für Medienschaffende

Gregor Vogt

Director Marketing & Communication

mobilezone holding ag

mobilezoneholding@mobilezone.ch Über mobilezone

Die 1999 gegründete mobilezone holding ag ist mit einem Umsatz von CHF 1.0 Mia. und einem Konzerngewinn von CHF 49.5 Mio. im Berichtsjahr 2023 der führende unabhängige Schweizer und deutsche Telekomspezialist. Die Namenaktien der mobilezone holding ag (MOZN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gehandelt.



Die mobilezone Gruppe beschäftigt rund 1'000 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch, Köln, Bochum und Münster. Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Eine unabhängige Beratung und Services für Privat- und Geschäftskunden, Reparaturdienstleistungen sowie die Belieferung des Fachhandels runden das Angebot ab. Die Dienstleistungen und Produkte werden online über diverse Webportale sowie in über 125 eigenen Shops in der Schweiz angeboten.

www.mobilezoneholding.ch



