FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Dax zeichnen sich zur Wochenmitte vor den Quartalszahlen von Nvidia und dem Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed zunächst keine großen Sprünge ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit plus 0,07 Prozent auf 18 740 Punkten. Das Rekordhoch aus der vergangenen Woche bei gut 18 892 Punkten bleibt in Reichweite und somit auch die runde Marke von 19 000 Zählern.

Spannend wird es vor allem am Abend auf der anderen Seite des Atlantiks, wenn das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung veröffentlicht wird und Anleger Hinweise bekommen können auf den weiteren geldpolitischen Kurs in den USA. Am Markt wird derzeit erwartet, dass die Fed die Zinsen später anheben wird als etwa die Europäische Zentralbank (EZB), weil sich die Inflation in der größten Volkswirtschaft der Welt bislang noch hartnäckiger gezeigt hat.

Die jüngsten Reden von Fed-Mitgliedern hätten die generelle Story der letzten Monate wiederholt, dass man einige Monate mit besseren Inflationsdaten sehen wolle, bevor man genug Zuversicht habe, um die Zinswende einzuleiten, schrieben am Morgen die Devisenexperten der Commerzbank. Dies untermauere aber einmal mehr, warum noch nicht allzu bald mit US-Zinssenkungen gerechnet werden sollte.

Nach US-Börsenschluss am Mittwoch steht dann der Quartalsbericht des KI-Vorzeigeunternehmens Nvidia auf der Agenda, der das Potenzial hat, über den Technologiesektor hinaus die Märkte deutlich zu bewegen - in welche Richtung auch immer./ajx/stk