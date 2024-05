Düsseldorf (ots) -Künstliche Intelligenz (KI) wird zusehends zu einem integralen Bestandteil unserer Arbeitswelt. Für Führungskräfte und HR-Manager verspricht KI vielfältige Möglichkeiten, die Produktivität, die Mitarbeitermotivation und das für den Unternehmenserfolg immer entscheidender werdende Innovations- und Umsetzungs-Tempo zu erhöhen.Laut einer aktuellen YouGov-Meinungsumfrage unter Führungskräften im Auftrag von MONDAY.ROCKS erwarten 65 Prozent der repräsentativ Befragten, dass KI-Technologien die Effizienz ihrer Führungstätigkeiten sehr wahrscheinlich oder eher wahrscheinlich verbessern werden. Dabei sehen 38 Prozent insbesondere bei umsetzungsorientierten Aspekten der Teamführung, z. B. Datenanalyse, -auswertung und Prognosen, die größten Auswirkungen beim Einsatz von KI, jedoch lediglich 9 Prozent bei teaminternen Thematiken, wie etwa Motivation oder Verbundenheit."Die Umfrageergebnisse zeigen, dass die Vorteile von KI-Anwendungen für die Mitarbeitermotivation von vielen Führungskräften noch unterschätzt werden", stellt Dr. Luisa Bunzel, Wirtschaftspsychologin und Mitgründerin von MONDAY.ROCKS, fest. "In der Praxis sehen wir jedoch, dass KI-gestützte Impulse gerade in diesem Bereich erhebliche Verbesserungen bewirken können. So lassen sich individuelle Stärken und Motivatoren der Mitarbeitenden gezielt zur Lösung aktueller Herausforderungen nutzen, um so die gesamte Teamleistung zu stärken."Im Umgang mit KI wünscht sich über die Hälfte der Befragten (51 Prozent), Entscheidungen weiterhin selbst zu treffen, KI aber unterstützend zu Rate zu ziehen. 19 Prozent würden der KI den größeren Teil der Entscheidungsfindung überlassen, diese aber final noch einmal gegenprüfen. Auf die Frage, wie viel Zeit Führungskräfte pro Woche mittels KI-Anwendungen einsparen könnten, geben 25 Prozent "bis zu zwei Stunden", 21 Prozent "bis zu fünf Stunden" und 4 Prozent sogar "bis zu 10 Stunden" an."Diese Einschätzung verdeutlicht das enorme Potenzial, welches in der Nutzung von KI im täglichen Führungshandeln liegt", sagt Prof. Dr. Christoph Schönfelder, Dozent für Personal- und Organisationsentwicklung an der FOM Hochschule für Oekonomie & Management sowie Mitgründer von MONDAY.ROCKS. "Durch den effizienten Einsatz von KI gewinnen Führungskräfte spürbar mehr Zeit, um das eigene Team gezielter zu unterstützen und sich mehr mit wichtigen, strategischen Aufgaben zu befassen."Während 10 Prozent der Befragten ihr Unternehmen in Bezug auf die Integration von KI in Führungsprozesse als Vorreiter ihrer Branche betrachten, sehen sich 45 Prozent im Mittelfeld. 12 Prozent geben an, dass ihr Unternehmen im Vergleich mit anderen der Branche im Rückstand ist, und 26 Prozent, dass KI bislang überhaupt nicht in Führungsprozesse integriert wurde.Dabei bieten KI-Technologien die große Chance, durch beschleunigte Entscheidungsprozesse strategische Wettbewerbsvorteile zu erlangen. Effizientere Ressourcennutzung etwa sehen über die Hälfte der Befragten (53 Prozent) als einen Vorteil in einer durch KI-Unterstützung gesteigerten Umsetzungsgeschwindigkeit bei Entscheidungen. 41 Prozent geben schnellere Reaktion auf Marktveränderungen als Vorteil an und 36 Prozent eine verbesserte Kundenzufriedenheit.Die vollständige Studie finden Sie unter www.monday.rocks/ki-in-fuehrung-und-hr-management/Über MONDAY.ROCKSDie 2018 gegründete MONDAY.ROCKS GmbH bietet eine in-house entwickelte App für Teamführung. Zu ihren Kunden zählen u. a. Schüco, DZ Bank, AOK, Otto Fuchs, Salzgitter sowie Volksbanken und Sparkassen. Auf Basis von Deutschlands größter Datenbank für Teamentwicklung bietet MONDAY.ROCKS wissenschaftlich fundierte Team-Analysen und KI-gestützte Führungsimpulse zur messbaren Steigerung von Team-Leistung, Mitarbeiterzufriedenheit und zeitlicher Entlastung von Führungskräften.Pressekontakt:Niko LivericHead of MarketingMONDAY.ROCKS GmbHKesselstraße 3D-40221 Düsseldorfwww.monday.rocksmarketing@mondayrocks.deOriginal-Content von: MONDAY.ROCKS GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174912/5784123