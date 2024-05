Dow Inc. hat kürzlich eine bedeutende Erweiterung der Propylenglykol (PG)-Kapazität in seinem integrierten Fertigungswerk in Map Ta Phut, Rayong, Thailand, bekanntgegeben. Diese Investition erhöht die PG-Kapazität um 80.000 Tonnen pro Jahr und ermöglicht eine Gesamtproduktion von 250.000 Tonnen jährlich. Damit etabliert sich das Werk als das größte seiner Art in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...