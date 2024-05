NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Sartorius von 340 auf 330 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Göttinger dürften zwar 2025 zu zweistelligem Umsatzwachstum zurückkehren, schrieb Analyst Richard Vosser am Dienstagabend in seiner Reaktion auf Kapitalmarkttag und Auftragssignale. Er fürchtet aber zunächst, dass die Ziele für 2024 nach dem zweiten Quartal zurechtgestutzt werden./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2024 / 20:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2024 / 00:15 / BST

DE0007165631