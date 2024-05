DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Singapur bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Vesakh" geschlossen.

TAGESTHEMA

Die neuseeländische Notenbank hat signalisiert, dass die Zinsen aufgrund der hartnäckigen Inflation möglicherweise länger als erwartet restriktiv bleiben müssten. Damit versetzte die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) den Geldmärkten einen Schock. Die RNBZ beließ ihren Zinssatz (OCR) unverändert bei 5,50 Prozent, was von vielen Ökonomen erwartet worden war, korrigierte jedoch ihre Zinserwartungen nach oben und erklärte, sie sei weiterhin besorgt über den inländischen Inflationsdruck und die Kapazitätsengpässe in der Wirtschaft. Die RBNZ verwies auf eine höhere Ausgangsbasis für die Inflation bei den nicht handelbaren Gütern und den Kapazitätsdruck sowie die höheren mittelfristigen Aussichten für die Inflation bei den handelbaren Gütern, die die auf höheren Importpreisen beruhten. Der "OCR-Track" der RBNZ zeigt nun einen Höchststand von 5,65 Prozent bis Ende dieses Jahres, gegenüber zuvor 5,6 Prozent. Das deutet darauf hin, dass die Notenbank die Zinsen frühestens im August 2025 senken wird, also etwa drei Monate später als in ihren Prognosen vom Februar angenommen. Der neuseeländische Dollar stieg nach der Erklärung um einen halben US-Cent. Die RBNZ zeige sich falkenhafter als von den Märkten erwartet, kommentierte ANZ-Chefvolkswirtin Sharon Zollner.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

16:00 US/McDonald's Corp, HV

18:00 US/Amazon.com Inc, HV

22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:30 Rohöllagerbestände EIA 16:00 Verkauf bestehender Häuser April PROGNOSE: +1,4% gg Vm zuvor: -4,3% gg Vm 20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung 30. April/1. Mai

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 5.346,00 +0,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 18.813,75 +0,1% Nikkei-225 38.608,97 -0,9% Hang-Seng-Index 19.262,65 +0,2% Kospi 2.721,54 -0,1% Shanghai-Composite 3.158,89 +0,0% S&P/ASX 200 7.852,00 +0,0%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Börsen in Ostasien und Australien treten am Mittwoch meist mehr oder weniger auf der Stelle. Vor der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten US-Notenbanksitzung und der Geschäftszahlen des Chipkonzerns Nvidia am späten Mittwoch, wenn die Börsen der Region längst geschlossen sind, wagen sich Anleger nicht aus der Deckung. Etwas deutlicher unter Druck steht die Börse in Tokio nach enttäuschenden Handelsbilanzdaten. Die japanischen Exporte sind im April weniger stark gestiegen als erwartet. Auch die Importe enttäuschten, was der Konsumzurückhaltung der Japaner geschuldet war. In Hongkong machen Xpeng einen Satz um 13,2 Prozent nach oben. Der Hersteller von Elektroautos hat im ersten Quartal besser abgeschnitten als befürchtet und seinen Verlust verringert. Li Auto, die nach enttäuschenden Zahlen am Dienstag unter die Räder geraten waren, erholen sich um 2,5 Prozent. Nio gewinnen 4 Prozent. In Taiwan markiert der Taiex im Verlauf ein neues Rekordhoch. Zu verdanken ist dies dem Schwergewicht TSMC. Die Aktie des Chipkonzerns steigt vor den Nvidia-Zahlen um 2,5 Prozent und erreicht ebenfalls ein Rekordhoch. Am Dienstag hatte Mizuho-Securities-Analyst Jordan Klein TSMC als möglicherweise beste Wette auf die anrollende Welle von KI-PCs und -Smartphones bezeichnet. In Seoul gibt der Kurs des Indexschwergewichts und Chipgiganten Samsung Electronics hingegen um 0,5 Prozent nach und bremst damit den Leitindex Kospi. SK Hynix fallen um 2,5 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 39.872,99 +0,2% 66,22 +5,8% S&P-500 5.321,41 +0,3% 13,28 +11,6% Nasdaq-Comp. 16.832,62 +0,2% 37,75 +12,1% Nasdaq-100 18.713,80 +0,2% 39,61 +11,2% Dienstag Montag Umsatz NYSE (Aktien) 827 Mio 806 Mio Gewinner 1.330 1.405 Verlierer 1.465 1.383 Unverändert 84 94

Gut behauptet - Vor dem Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung und den für den Technologiesektor wichtigen Quartalsergebnissen von Nvidia (+0,6%) am Mittwoch herrschte Zurückhaltung. Zumal von der Konjunktur- und der Unternehmensseite keine Impulse kamen. Die zuletzt gestiegenen Zinssenkungshoffnungen hatten durch Aussagen aus den Reihen der US-Notenbank zudem wieder einen Dämpfer erhalten. Die Tesla-Aktie stieg um 6,7 Prozent. Eine Gruppe von Aktionären hatte andere Investoren aufgefordert, gegen Elon Musks umstrittenes 46 Milliarden US-Dollar schweres Gehaltspaket zu stimmen. Für die Aktie von Macy's ging es 5,1 Prozent nach oben. Der größte Warenhausbetreiber in den USA hatte mit den Ergebnissen für das erste Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen. Zudem wurde der Ausblick für das Gesamtjahr leicht angehoben. Die Titel von Lowe's gaben dagegen um 1,9 Prozent nach, obwohl der Einzelhandelskonzern die Schätzungen der Analysten im Auftaktquartal ebenfalls geschlagen hat. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde aber lediglich bestätigt.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,83 -2,1 4,85 41,0 5 Jahre 4,43 -3,6 4,47 43,2 7 Jahre 4,42 -3,4 4,45 44,7 10 Jahre 4,41 -3,5 4,45 53,1 30 Jahre 4,55 -3,5 4,58 57,9

Die Renditen fielen nach den jüngsten Aufschlägen. Sie bewegten sich jedoch weiterhin in der bereits seit Monaten zu beobachtenden Spanne, hieß es. Die im Wochenverlauf anstehenden US-Konjunkturdaten dürften keine neuen Indizien bezüglich der weiteren Zinspolitik der US-Notenbank liefern. Dagegen könnte das Fed-Protokoll hier für weitere Klarheit sorgen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0854 -0,0% 1,0856 1,0866 -1,7% EUR/JPY 169,68 +0,1% 169,53 169,55 +9,0% EUR/GBP 0,8540 -0,0% 0,8540 0,8542 -1,6% GBP/USD 1,2711 -0,0% 1,2711 1,2720 -0,2% USD/JPY 156,32 +0,1% 156,16 156,04 +10,9% USD/KRW 1.361,60 -0,1% 1.363,54 1.362,20 +4,9% USD/CNY 7,0950 +0,0% 7,0923 7,0899 -0,1% USD/CNH 7,2482 +0,0% 7,2475 7,2419 +2,0% USD/HKD 7,8049 +0,0% 7,8036 7,8019 -0,1% AUD/USD 0,6671 +0,0% 0,6668 0,6669 -2,0% NZD/USD 0,6126 +0,5% 0,6095 0,6108 -3,1% Bitcoin BTC/USD 69.881,32 +0,2% 69.748,12 71.058,58 +60,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte sich kaum verändert, der Dollar-Index stieg um 0,1 Prozent. Marktteilnehmer verwiesen auf fehlende Impulse und erhöhte Zurückhaltung vor dem Fed-Protokoll. Obwohl es Unterschiede bei den Zinserwartungen der wichtigsten Zentralbanken gebe, reichten diese Unterschiede nicht aus, um große Bewegungen am Devisenmarkt auszulösen, so MUFG-Analyst Derek Halpenny. Die Volatilität am Devisenmarkt dürfte gering bleiben, es sei denn, die US-Notenbank stelle erneut Zinserhöhungen in Aussicht.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,00 78,66 -0,8% -0,66 +7,5% Brent/ICE 82,26 82,88 -0,7% -0,62 +7,6%

Die Ölpreise gaben nach den Vortagesabgaben weiter nach. Die Preise für die Sorten WTI und Brent sanken um bis zu 1,0 Prozent. Marktteilnehmer begründeten dies mit Nachfragesorgen. Zudem blicke man am Markt bereits auf das Treffen des Ölkartells Opec+ im kommenden Monat. Dort werde über die Fördermenge nach dem zweiten Quartal entschieden.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.413,31 2.417,67 -0,2% -4,37 +17,0% Silber (Spot) 31,73 31,98 -0,8% -0,24 +33,5% Platin (Spot) 1.049,89 1.051,50 -0,2% -1,61 +5,8% Kupfer-Future 5,04 5,10 -1,3% -0,07 +28,6%

Der Goldpreis gab nach dem Rekordhoch zu Wochenbeginn leicht nach. Der Preis für die Feinunze reduzierte sich um 0,1 Prozent auf 2.423 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

HANDELSBILANZ JAPAN

- Handelsbilanz Apr Defizit 462,5 Mrd JPY (PROGNOSE: Defizit 300 Mrd JPY)

- Exporte Apr +8,3% (PROGNOSE: +11,0%) gegenüber Vorjahr

- Importe Apr +8,3% gegenüber Vorjahr

- Exporte nach Europa Apr -2,0% gg Vorjahr

- Exporte in die USA Apr +8,8% gg Vorjahr

- Exporte nach Asien Apr +9,7% gg Vorjahr

- Exporte nach China Apr +9,6% gg Vorjahr

MASCHINENBAUAUFTRÄGE JAPAN

- Maschinenbauaufträge Kern März +2,9% (PROG: -1,6%) gg Vm

- Maschinenbauaufträge Kern März +2,7% gg Vj

