ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, May 22
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|SHARES OUTSTANDING
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
|36,375,315.0000
|4.0464 USD
|IE00BLRPQH01
|21 May 2024
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF
(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|SHARES OUTSTANDING
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF
|17,316,902.0000
|7.1502 USD
|IE00BJXRZJ40
|21 May 2024
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF
(LEI:635400LYAWYIKLU7RN49)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|SHARES OUTSTANDING
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF
|3,078,645.0000
|3.6955 USD
|IE00BLRPRQ96
|21 May 2024
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 110 UCITS ETF
(LEI: 635400T4ONQFN1WX1848)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|SHARES OUTSTANDING
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
|17,817,841.0000
|4.9012 USD
|IE00BLRPRR11
|21 May 2024
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|SHARES OUTSTANDING
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
|386,771.0000
|5.6199 USD
|IE000RMSPY39
|21 May 2024
RIZE USA EN IM UCITS ETF
(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|SHARES OUTSTANDING
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE USA EN IM UCITS ETF
|21,219,081.0000
|4.9307 USD
|IE000PY7F8J9
|21 May 2024
RIZE GL SUS INF UCITS ETF
(LEI: 635400MMJMD1KCNSX284)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|SHARES OUTSTANDING
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE GL SUS INF UCITS ETF
|21,846,900.0000
|5.0595 USD
|IE000QUCVEN9
|21 May 2024
ARK INNOVATION UCITS ETF
(LEI: 635400D8PDNDJGYTEJ07)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|SHARES OUTSTANDING
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|ARK INNOVATION UCITS ETF
|750,000.00
|4.7128 USD
|IE000GA3D489
|21 May 2024
ARK ART INT & ROB UCITS ETF
(LEI: 635400I2COZBXFRGYG81)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|SHARES OUTSTANDING
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|ARK ART INT&ROB UCITS ETF
|302,000.0000
|5.0226 USD
|IE0003A512E4
|21 May 2024
ARK GENOMIC REV UCITS ETF
(LEI: 635400VDK3B3D2SSMC07)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|SHARES OUTSTANDING
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|ARK GENOMIC REV UCITS ETF
|310,000.0000
|4.8418 USD
|IE000O5M6XO1
|21 May 2024