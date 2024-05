Revolution im PC-Markt durch On-Device KI

Microsoft hat auf der jährlichen Entwicklerkonferenz in Redmond, Washington, unternehmenseigene Computer mit fortschrittlichen KI-Werkzeugen vorgestellt, die eine direkte Verarbeitung von KI-Aufgaben ohne Internetverbindung ermöglichen. Diese Neuerung spiegelt sich in der aktuellen Produktreihe Copilot+ PCs wieder, zu der auch ein neues Surface Pro Tablet und Surface Laptop gehören. Zur Ausstattung zählt die GPT-4o-Technologie von OpenAI, die ChatGPT in Form eines digitalen Assistenten realisiert. Microsofts Copilot, der bereits in Bing und Microsoft 365 funktioniert, unterstützt unter anderem das Verfassen von Texten oder das Designen von PowerPoint-Präsentationen. Die neueste Funktion "Recall" wirkt als persönliche "Zeitmaschine" und ermöglicht es Nutzern, Inhalte auf ihrem Computer schnell zu finden - von [...]

