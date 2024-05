© Foto: Oliver Berg/dpa



Lanxess hat innerhalb der letzten zwölf Monate fast ein Drittel des Wertes verloren - nun will das Unternehmen wieder auf die Überholspur wechseln. Was geplant ist.Der Kölner Spezialchemiekonzern Lanxess zeigt sich nach einem herausfordernden Jahr 2023 wieder zuversichtlich. Nachdem das Unternehmen aufgrund eines massiven Ergebniseinbruchs im letzten Jahr die Dividende drastisch von 1,05 Euro auf nur 10 Cent je Aktie kürzte, stellt Lanxess nun eine Erholung in Aussicht. "Wir sind aus dem Gröbsten raus, das Jahr 2024 wird besser werden als das vergangene", erklärt Vorstandsvorsitzender Matthias Zachert im vorab veröffentlichten Redetext zur Hauptversammlung, die am 24. Mai stattfindenden …