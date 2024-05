© Foto: adobe.stock.com



Die Luft ist raus. Brent C.O. und WTI Oil korrigieren. Den Ölpreisen fällt es schwer, Aufwärtsmomentum zu kreieren. Weitere Abgaben drohen. Charttechnik mahnt zur Vorsicht Das Chartbild von Brent C.O. mahnt zur Vorsicht. In den letzten Handelswochen bewegte sich Brent C.O. in einer vergleichsweise engen Handelsspanne seitwärts. Zuletzt limitierten die Preisbereiche um 84,5 US-Dollar und 81,7 US-Dollar das Handelsgeschehen. Die aktuell zu beobachtende Seitwärtsbewegung ist mit Vorsicht zu genießen. Einerseits vermittelt sie den Eindruck, dass Brent C.O. im Begriff ist, einen Korrekturboden auszubilden. Anderseits ist das Unvermögen, Aufwärtsmomentum zu kreieren und nachhaltig über die Zone …