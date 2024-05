Frankfurt - Der Euro hat sich am Mittwoch im frühen Handel zunächst nur wenig von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0856 Dollar und damit ganz leicht mehr als am Vorabend (1,0851). Zum Franken legte der Euro ebenfalls ganz leicht zu und näherte sich mit 0,9893 der Marke von 0,99 Franken an. Der Dollar zeigte sich quasi unverändert zum Vorabend mit 0,9112 Franken. Kursgewinne verzeichnete am Morgen der neuseeländische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...