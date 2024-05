Nach den Kursgewinnen vom Pfingstmontag (+0,4%) setzte der DAX am gestrigen Dienstag um 0,2% auf 18.727 zurück. Rückblick: Während der deutsche Leitindex noch am vergangenen Mittwoch auf das aktuelle Rekordhoch bei 18.893 gestiegen war und damit die zwischenzeitlichen Kursgewinne (in Relation zum Korrekturtief vom 19. April bei 17.627) auf 7,2% ausgebaut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...