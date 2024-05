Emittent / Herausgeber: heinemann group SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Elektromobilität im Herzen von München: ChargeOne installiert E-Ladesäulen in der Tiefgarage des Hotels Vier Jahreszeiten Kempinski München



22.05.2024 / 09:00 CET/CEST

Elektromobilität im Herzen von München: ChargeOne installiert E-Ladesäulen in der Tiefgarage des Hotels Vier Jahreszeiten Kempinski München

München, 22. Mai 2024 - Der Stadtrat München hat kürzlich das neue Förderprogramm zum Aufbau von Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum auf den Weg gebracht. Dabei wurde auch betont, dass Ladepunkte in Tiefgaragen und in zentralen Lagen besonders erstrebenswert sind. Genau dafür sorgen das Vier Jahreszeiten Kempinski München und ChargeOne. So wird ChargeOne 20 Ladepunkte auf den Parkplätzen des Luxushotels im Herzen von München mit seinen 305 Zimmern und Suiten installieren. Die Wallboxen der Marke Compleo sollen noch während der Sommersaison 2024 in der Tiefgarage auf der Maximilianstrasse zur Verfügung stehen. ChargeOne wird künftig auch den Betrieb und die Wartung übernehmen. "Wir freuen uns, durch die Zusammenarbeit mit dem Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski nachhaltige Mobilität ins Zentrum der Stadt zu bringen und Teil der Geschichte eines so traditionsreichen Münchner Hauses zu werden. Als herstellerunabhängiger Anbieter von Ladelösungen erhalten unsere Kunden stets das für ihre Anforderungen passende Paket aus Hard- und Software. Bei diesem Projekt steht eine nahtlose Integration in die vorhandene Infrastruktur während des laufenden Hotelbetriebs im Vordergrund. Unsere skalierbaren Ladelösungen lassen sich einfach in die bestehenden Workflows und Hotel-Buchungssysteme integrieren", so Robert Klug, Geschäftsführer der Claus Heinemann Elektroanlagen GmbH. Kontakt

Claus Heinemann Elektroanlagen GmbH

Siedlerstraße 2

85774 Unterföhring

Tel.: +49 89 995 905-0

E-Mail: info@heinemann-elektro.de Über ChargeOne

ChargeOne ist Spezialist für E-Mobility-Ladelösungen und setzt als Marke der Münchner Traditionsfirma Claus Heinemann Elektroanlagen GmbH deutschlandweit Ladeinfrastrukturprojekte um. Als zertifizierter Elektrofachbetrieb mit über 120 Jahren Erfahrung ermöglicht ChargeOne seinen Kunden einen einfachen Zugang zu Ladeinfrastruktur: Von der Bedarfsanalyse über die Installation bis hin zu Wartung und Abrechnung - alles aus einer Hand. ChargeOne bietet flexible Lösungen für die Errichtung und den Betrieb von Ladeinfrastruktur, wie das innovative Charging as a Service (CaaS) Mietmodell. Die Ladekonzepte von ChargeOne sind optimal auf die Anforderungen einzelner Branchen abgestimmt und integrieren sich nahtlos in die Arbeitsabläufe des jeweiligen Kunden.



