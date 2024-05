Aktien und Anleihen aus Schwellenländern dürften in diesem Jahr besser abschneiden werden als die aus Industrieländern. Denn: Die Schwellenländermärkte werden durch starke Fundamentaldaten und niedrige Bewertungen gestützt. Sie dürften zudem durch die Zinssenkungen in den USA unterstützt werden. von Alex Smith - Equity Investment Specialist, abrdn Nachdem wir im vergangenen Jahr robuste Renditen in US-Dollar erzielt haben, halten wir es für sehr ...

