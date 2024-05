LBA , ein Hersteller von automatischen Pollern und automatischen Schranken, kündigt die Einführung seiner brandneuen, bahnbrechenden Entwicklung an: ein schnelles und intelligentes Gateway.

Dieses intelligente Gateway, das auf der Intertraffic, der wichtigsten Messe für das Ökosystem, vorgestellt wurde, kombiniert die Vorteile eines Gateways und einer automatischen Schranke zu einer kompakten Lösung, die nicht mit Detektorzellen ausgestattet werden muss. Es handelt sich um ein komplettes Produkt, das die Zuverlässigkeit erheblich verbessert, Sicherheit bietet und gleichzeitig den reibungslosen Zugang zu öffentlichen und tertiären Gebäuden sowie zu Industrie- und Logistikanlagen gewährleistet.

Dieses in Limonest (in der Nähe von Lyon) hergestellte Produkt wurde in den Katalog von La Barrière Automatique aufgenommen.

Die wichtigste Innovation ist das patentierte, dynamische und intelligente Erkennungssystem LBAi DETECT, das eine intelligente Identifizierung von Fußgängern/Fahrzeugen ermöglicht. Dieses intelligente Erkennungssystem schützt Fußgänger und Nutzer, ohne dass sie auf einen Kontakt warten müssen. Es ist absolut sicher für Fußgänger und Fahrzeuge. Die in der Kamera integrierte künstliche Intelligenz ist in das Sicherheitssystem integriert.

Diese Technologie macht Zellen und Schaltleisten überflüssig und verringert so das Risiko von Störungen erheblich. Eine Technologie, die Schnelligkeit mit Sicherheit verbindet und der Norm EN 13241-1 entspricht. Die LBA ONE-C©-Karte ist mit Webdiensten verbunden, die insbesondere die Fernsteuerung und Verwaltung des Gateways ermöglichen.

Die Abmessungen des LBAi W-Gate sind für alle Gateway-Breiten geeignet. Breite, Höhe und Design der Flügel sind vollständig anpassbar und individuell gestaltbar.

Indem LBA künstliche Intelligenz in den Dienst der Perimetersicherheit stellt, beweist es einmal mehr seine Innovationsfähigkeit. Im Durchschnitt meldet LBA 5 Patente pro Jahr an.

Mit LBAi W-Gate zielen wir auf eine breite Palette von Akteuren ab, die eine zuverlässige und flexible Lösung für die Perimetersicherheit suchen. Dieses Produkt wurde auf der Grundlage des Feedbacks unserer Kunden und mit der Expertise unseres Forschungs- und Entwicklungsteams entwickelt meinen Glückwunsch an sie. Wir sind sehr stolz darauf, dieses Gateway auf der Intertraffic vorzustellen, denn es zeigt, wie dynamisch unser Sektor ist. Die Sicherheitsbedürfnisse ändern sich ständig, und so müssen sich auch die Schranken und Gateways weiterentwickeln, um mit dem Bedarf Schritt zu halten", schließt Hélène Hardouin, Vorsitzende des LBA.

