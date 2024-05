Am Aktienmarkt notiert der Anteilsschein der Bank of China zur Stunde leichter. Das Papier kostete zuletzt 2,99 Euro. Im Wertpapierhandel hat sich heute das Wertpapier der Bank of China zwischenzeitlich um 1,19 Prozent verbilligt. Der Kurs des Wertpapiers verbilligte sich um 4 Cent.

Den vollständigen Artikel lesen ...