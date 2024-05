Neuss (ots) -Haustiere sind großartig, bereichern sie doch unser Leben schon alleine mit ihrer Anwesenheit. Weniger großartig sind jedoch deren Hinterlassenschaften wie Haare, Fell, Pfotenabdrücke und unter Umständen noch ganz andere "Rückstände". Deren Beseitigung kann mit den falschen Utensilien schnell zur Sisyphusarbeit ausarten. Nur allzu gerne verwickeln sich die im Haushalt verbreitenden Haare im Staubsauger, ein nerviges Entwirren ist die Folge. Sollen feuchtere Überbleibsel entfernt werden, muss neben dem klassischen Staubsauger außerdem noch der Wischmopp ausgepackt werden.Doch es geht auch anders und vor allem schneller: Mit dem Tineco FLOOR ONE S6 FlashDry Pet lassen sich Tierfell & Co. nämlich ganz einfach in nur einem Schritt beseitigen. Doch nicht nur der Reinigungsprozess an sich wird so beschleunigt, auch die Wartung und Pflege des Gerätes im Nachhinein vereinfacht sich um ein Vielfaches, da der Nass-/Trockensauger sich einfach und effizient selbst reinigt und trocknet.Hier die wichtigsten Funktionen des Tineco FLOOR ONE S6 FlashDry Pet im Überblick:- Gleichzeitig wischen und saugenDer FLOOR ONE S6 FlashDry kombiniert die Vorgänge des Saugens und Wischens in einem einzelnen Gerät, so lassen sich beim Saubermachen Zeit, Energie und Nerven sparen. Dank des 4000 mAh starken Akkus ist dabei eine Laufzeit von 35 Minuten möglich, genug Zeit also, um auch größere Wohnräume von bis zu 130 qm in einem Wisch zu reinigen.- Hygienische BodenreinigungDer FLOOR ONE S6 FlashDry Pet ist kabellos und für die Reinigung aller Hartböden geeignet. Und damit auch immer sauberes Wasser zum Einsatz kommt, besitzt der Nass-/Trockensauger einen 0,8-Liter großen Frischwasser-Tank und einen 0,72 Liter großen Behälter für schmutziges Wasser. Durch die sogenannte MHCBS-Technologie erfolgt die Reinigung kontinuierlich mit frischem Wasser, da das Schmutzwasser direkt abgeschabt und abgesaugt wird. So wird die Sauberkeit der Bürste gewährleistet und die Böden werden blitzeblank. Dank der beidseitigen Kantenreinigung sind dabei auch schwer zugängliche Stellen kein Problem für das Gerät.- Einfache BedienungDer FlashDry S6 Pet ist mit Tinecos iLoop Sensor ausgestattet. Dieser passt die Saugleistung automatisch an die erkannte Verschmutzung an, was zu einer verbesserten Reinigungseffizienz sowie einer längeren Laufzeit führt. Alle Informationen zu dem Reinigungsstatus lassen sich dabei über einen LED-Bildschirm einsehen.- Umfangreiche (Selbst-)Reinigung und -trocknungNach getaner Arbeit macht das Gerät seinem Namen dann alle Ehre: Dank des neuartigen FlashDry-Selbtsreinigungssystems erhitzt sich die Bürste des Geräts per Knopfdruck auf 70° Celsius, sodass Bakterien abgetötet sowie eine Schimmel- und Geruchsbildung verhindert werden. In nur sieben Minuten (zwei Minuten Selbstreinigung und fünf Minuten Selbsttrocknung) wird so der gesamte Reinigungsapparat des Geräts gereinigt und mit Heißluft getrocknet. Der FLOOR ONE S6 FlashDry Pet verfügt außerdem über einen HEPA Filterund wird zusammen mit einer besonderen Reinigungslösung mit Lavendelduft geliefert, die in Kombination ideal gegen Tierhaare und -gerüche wirken.All diese und noch weitere Funktionen machen das Entfernen von jeglichen tierischen Überbleibseln zum Kinderspiel. Das ETM Magazin, konnte das Gerät bereits vorab testen und hat ihm die Note "Sehr gut" verliehen. Der Tineco FLOOR ONE S6 FlashDry Pet ist ab sofort zu einer UVP von 619 Euro u. a. bei MediaMarkt (Deutschland (https://www.mediamarkt.de/de/product/_tineco-s6-flashdry-pet-nass-trockensauger-akkubetrieb-2933318.html) / Österreich (https://www.mediamarkt.at/de/product/_tineco-floor-one-s6-flashdry-pet-kabelloser-nass-trockensauger-230m-dunkelblau-1982851.html)) erhältlich.Über TinecoTineco wurde 1998 mit der Markteinführung seines ersten Staubsaugers gegründet und treibt seither die Innovation in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte voran. Tineco hat sich auf die Entwicklung fortschrittlicher, smarter Technologien spezialisiert, die alltägliche Haushaltsprodukte intelligenter und benutzerfreundlicher machen. Mit dem PURE ONE Staubsaugerportfolio und der Einführung der ersten smarten Nass-/Trockensaugerlinie auf dem Markt - der FLOOR ONE Serie - hat sich Tineco schnell zu einem führenden Unternehmen in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte entwickelt.Weitere Informationen finden Sie außerdem hier (https://www.mediamarkt.de/de/brand/tineco?query=tineco&t=1713348098658&queryMeta%5Bga_query%5D=tineco&queryMeta%5BqueryHash%5D=3b18a8eb771a99976ecc125edfcee1cf3a4d8d8876c7b2e786b5ca6a076fef37&queryMeta%5BqueryRequestId%5D=3b18a8eb771a99976ecc125edfcee1cf3a4d8d8876c7b2e786b5ca6a076fef37).Pressekontakt:silvia.shi@tineco.comOriginal-Content von: Tineco, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158602/5784261