EQS-Media / 22.05.2024 / 09:42 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG Testsieger Sixt Neuwagen startet "Bestseller-Wochen" Pullach, 22. Mai 2024 - Die Allane Mobility Group ("Allane"), Spezialist für Fahrzeug-Leasing und Full-Service-Lösungen in Deutschland, bietet im Rahmen ihrer Sonderaktion "Bestseller-Wochen" beliebte Neuwagen zu besonders attraktiven Konditionen an. Privat- und Gewerbekunden erhalten ausgewählte Fahrzeugmodelle mit einem Rabatt von bis zu 30 Prozent*. Highlight des Angebots stellen die Aktionsmodelle Seat Ibiza, BMW i4 und Suzuki Vitara dar. Die Angebote sind auf der Aktionswebsite unter www.sixt-neuwagen.de/leasing-topangebote erhältlich. Die "Bestseller"-Aktion startet, nachdem die Online-Plattform sixt-neuwagen.de jüngst von unabhängigen Experten der Zeitschrift Auto Motor Sport ( https://www.auto-motor-und-sport.de/verkehr/neuwagenboersen-im-test ) als Testsieger unter den Neuwagenbörsen ausgezeichnet wurde. Auch die Kunden von Sixt Neuwagen geben der Plattform sehr gute Noten: Bei Trustpilot liegt die Wertung aktuell bei 4,4 ("hervorragend"). Eckart Klumpp, Vorstandsvorsitzender der Allane SE: "Mit unserer exklusiven Sonderaktion ,Bestseller-Wochen' bieten wir unseren Kunden eine attraktive Auswahl erstklassiger Fahrzeugmodelle zu Sonderkonditionen an. Zudem können sie sich während des gesamten Prozesses auf einen umfassenden, von den Nutzern hoch bewerteten Service verlassen." Privatkunden erhalten besondere Preisnachlässe auf folgende Modelle**: Hersteller Modell Rate Seat Ibiza Style Edition ab 109 Euro BMW i4 ab 395 Euro Suzuki Vitara ab 84 Euro

Gewerbekunden erhalten besondere Preisnachlässe auf folgende Modelle**: Hersteller Modell Rate Seat Ibiza Style Edition ab 80 Euro BMW i4 ab 303 Euro Suzuki Vitara ab 63 Euro

Kunden können zu allen Aktionsfahrzeugen weitere passende Services wie das Sorglos-Paket "Wartung & Verschleiß", eine Kfz-Versicherung oder die Haustürlieferung günstig hinzubuchen. PNG-Download (Credits: Allane Mobility Group): Banner für Kunden-Angebote * Der prozentuale Rabatt errechnet sich durch den Ratenvergleich zum 05.01.2024. ** Konfigurierbare Fahrzeuge mit Vario-Finanzierungsvertrag mit 1.000 Euro Anzahlung (Seat Ibiza, Suzuki Vitara) bzw. 3.000 Euro Anzahlung (BMW i4) und mit Schlusszahlung bei einer Laufzeit von 30 (Seat Ibiza, Suzuki Vitara) bzw. 48 Monaten (BMW i4) und einer Laufleistung von 10.000 km/Jahr - exklusive Überführung, Extras und Versicherung. Laufzeit, Laufleistung und Extras können frei gewählt werden. Weitere Details zur Finanzierung, wie Nettodarlehensbetrag, effektiver Jahreszins und Sollzins, entnehmen Sie bitte den Informationen auf den Webseiten www.sixt-neuwagen.de/leasing-topangebote und www.sixt-neuwagen.de/leasing-topangebote-gewerbe . ---- Über Allane Mobility Group:

Die Allane Mobility Group mit Sitz in Pullach ist ein markenübergreifender Anbieter von umfassenden Mobilitätslösungen. In den Geschäftsfeldern Retail Leasing, Flottenleasing und Flottenmanagement bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an Dienstleistungen und innovativen Lösungen, die Mobilität in jeder Hinsicht einfach machen. Privat- und Gewerbekunden nutzen die Online- und Offline-Plattformen von Allane, um kostengünstig Neufahrzeuge zu leasen oder Gebrauchtfahrzeuge aus einem großen Bestand zu erwerben. Firmenkunden profitieren vom kosteneffizienten Full-Service-Leasing ihres Fuhrparks und von einer umfassenden Expertise im Fuhrparkmanagement. Die Allane SE (ISIN: DE000A0DPRE6) ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte die Gruppe einen Konzernumsatz von rund 619 Millionen Euro. Größter Anteilseigner der Allane SE ist mit rund 92 % die Hyundai Capital Bank Europe GmbH (HCBE), ein Gemeinschaftsunternehmen der Santander Consumer Bank AG und der Hyundai Capital Services Inc. www.allane-mobility-group.com

Pressekontakt:

Kirchhoff Consult

allane@kirchhoff.de



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Allane SE

Schlagwort(e): Auto



22.05.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com