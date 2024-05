Linz (www.anleihencheck.de) - Die zuletzt veröffentlichten ungarischen Inflationsraten waren nicht besonders berauschend für die ungarische Notenbank (MNB), so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Kerninflationsrate vom April sei saisonbereinigt um ein halbes Prozent im Vergleich zum Vormonat gestiegen, was eine erneute Beschleunigung der Inflationsdynamik zu Folge gehabt habe. Insbesondere auch die hohe Dienstleistungsinflation im Land mache der MNB zu schaffen. Zumindest das BIP sollte aber Ende 2024, spätestens aber ab Anfang nächsten Jahres wieder wachsen. Da die Tendenzen insgesamt im letzten Monaten äußerst positiv ausgefallen seien, werde für die heutige Sitzung trotzdem eine Leitzinssenkung um 0,50% auf 7,25% erwartet. ...

