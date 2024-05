EQS-Media / 22.05.2024 / 09:57 CET/CEST

Der bekannte europäische Bettwarenlieferant Belgium Sleep Systems wird seine innovativen Produkte und Dienstleistungen zusammen mit seiner unübertroffenen Liefergeschwindigkeit auf dem wichtigen französischen Markt einführen, und es wird erwartet, dass sein Absatzvolumen exponentiell wächst. Erembodegem - Belgium Sleep Systems (BSS), ein führender Großhändler und Eigenmarkenlieferant in der Bettwaren- und Matratzenindustrie mit einer starken Präsenz in ganz Europa, ist stolz darauf, seine Expansion auf dem französischen Markt bekannt zu geben. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Lieferung von hochwertigen Bettwarenlösungen hat sich BSS einen guten Ruf für hervorragende Qualität und Zuverlässigkeit erworben. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio von über 100 Einzelhändlern in ganz Europa, darunter bekannte Marken wie Vivense, Bambi of Türkiye und die BSS-Eigenmarken, die alle sorgfältig geprüft und zur Qualitätssicherung zertifiziert werden. Belgium Sleep Systems ist für sein Engagement für einen schnellen und qualitativ hochwertigen Service bekannt und führt sein schnelles Wachstum auf seine Fähigkeit zurück, faire Preise, schnelle Lieferung und hervorragenden Kundenservice zu kombinieren. Der Erfolg des Unternehmens hat sein Wachstum nicht nur in Europa, sondern auch international vorangetrieben. Ausweitung der Präsenz auf die größten europäischen Märkte, beginnend mit Frankreich Die Entscheidung, in den französischen Markt einzutreten, folgt auf den rekordverdächtigen Erfolg von BSS in den Benelux-Ländern. Mit dem Versprechen, innerhalb von 72 Stunden nach ganz Westeuropa zu liefern, wird das Unternehmen seine preisgekrönten Bettwaren- und Möbelprodukte den französischen Verbrauchern vorstellen. Zu diesen Produkten gehören die für ihren Komfort und ihre Qualität bekannte Matratzenlinie BSS Bedding sowie andere führende Marken wie Bambi und Vivense. Belgium Sleep Systems verpflichtet sich, einen exklusiven Kundensupport zu bieten, um einen nahtlosen Übergang für französische Verbraucher zu gewährleisten, die ihren Bedarf an Bettwaren aktualisieren möchten. Das Unternehmen konzentriert sich zunächst auf die französischen Großstädte, um die städtischen Zentren zu bedienen, die für ihre hohe Nachfrage nach hochwertigen Haushaltswaren bekannt sind. Die Produkte werden über ausgewählte lokale Einzelhändler und eine erweiterte E-Commerce-Plattform erhältlich sein, die auf die Bedürfnisse von Online-Käufern zugeschnitten ist. Die Strategische Vision ist die Präsenz von BSS zu erweitern, um einen größeren Kundenstamm zu erreichen Die Expansion in den französischen Markt spiegelt die strategische Vision von BSS wider, seine Präsenz zu erweitern und eine größere, vielfältige Verbraucherbasis zu erreichen. Als Reaktion auf die wachsende Nachfrage nach hochwertigen Bettwarenlösungen in Frankreich möchte das Unternehmen von seiner erfolgreichen Bilanz auf anderen europäischen Märkten profitieren. Bekir Atabey, Gründer und Geschäftsführer von Belgium Sleep Systems, zeigt sich begeistert von der Expansion: "Wir freuen uns sehr, BSS auf dem französischen Markt einzuführen, wo wir ein enormes Potenzial für unsere innovativen Bettwaren sehen. Diese Expansion spiegelt unser Engagement wider, ein unvergleichliches Schlaferlebnis zu bieten und die wachsende Nachfrage nach hochwertigen Schlaflösungen in ganz Europa zu befriedigen." Belgium Sleep Systems plant, sein bewährtes Geschäftsmodell und seine operativen Strategien zu nutzen, um den französischen Markt erfolgreich zu durchdringen. Das Unternehmen wird eine Mischung aus Direktvertrieb, Partnerschaften mit etablierten französischen Einzelhändlern und robusten Marketingkampagnen einsetzen, um seine Marke und Produkte einzuführen. Spezielle Einführungsveranstaltungen und Werbeangebote werden eingesetzt, um das Interesse der Kunden zu wecken und der Popularität der Marke zu steigern. Weitere Informationen über Belgium Sleep Systems und seine Expansion auf dem französischen Markt finden Sie unter https://bss.be . Über Belgien Sleep Systems Belgium Sleep Systems ist nicht nur ein Unternehmen. Es ist eine Verpflichtung zu Qualität, Komfort und Exzellenz in der Bettwarenindustrie. Mit einer reichen Geschichte, die sich über ein halbes Jahrhundert erstreckt, setzt Belgium Sleep Systems immer wieder neue Maßstäbe bei der Bereitstellung von hervorragenden Bettwarenlösungen für Kunden in ganz Europa. Kontakt: Bekir Atabey, info@bss.be

